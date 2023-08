Behörde beschafft Döner-Kostüm und braucht es doch nicht: Rekord-Erlös bei Auktion

Edmonton (Alberta/Kanada) - In Kanada kam es bei einer Auktion zu einem Bieterwettstreit um ein Döner-Kostüm. Die kuriose Verkleidung wurde vor Jahren von den Behörden der Provinz Alberta beschafft, um auf die Gefahren von Cannabis hinzuweisen. Der Behörden-Döner ging für einen fünfstelligen Betrag in private Hand.

Das Döner-Kostüm wurde doch nicht gebraucht. © Montage: surplus.gov.ab.ca

Kein Scherz! Die Sonderanfertigung wurde 2015 von der Regionalregierung der kanadischen Provinz Alberta eigens für ein Aufklärungsvideo über die Gefahren von Cannabis im Straßenverkehr angeschafft. Doch weil die Kreativ-Köpfe hinter der Kampagne ihre Pläne noch einmal überdachten, staubte der Döner lange vor sich hin, berichtete das lokale Medium "City News".

Wie viel sich die Behörden die putzige Verkleidung ursprünglich kosten ließen und ob die Anschaffung ausgeschrieben wurde, lässt sich nur schwer nachvollziehen. Fest steht, dass das Kostüm nie gebraucht wurde und irgendwann wegsollte.

Nun bot man interessierten Bürgern die launige Verkleidung bei einer Internet-Auktion an. Das gute Stück sei in einem "exzellenten" Zustand und bestehe aus Latex, Gummi und Kunststoff, hieß es in der Artikelbeschreibung. Einen "silberfarbenem Bodysuit für den authentischen Alufolien-Look!" gebe es als Dreingabe dazu.

Genau genommen handelt es sich bei dem Kostüm um einen Donair, die kanadische Interpretation eines auch hierzulande beliebten Drehspieß-Gerichtes.