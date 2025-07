Mutter holt Einjährige von den Großeltern ab: Bei ihrem Anblick trifft sie der Schlag

Liverpool - Ob besonders streng oder komplette Verwöhnung: Eltern, die ihre Kinder bei den Großeltern abliefern, wissen nur zu gut, dass ihr Nachwuchs dort andere Regeln, Tagesabläufe und Weltanschauungen erlebt. Trotzdem ist man dankbar, dass man die Kleinen an einem sicheren Ort parken darf. Eine Frau aus dem Vereinigten Königreich überlegt sich hingegen nun sicher zweimal, ob sie ihre Tochter erneut in die Hände ihrer Eltern geben wird ...

Als die Britin am Grundstück ihrer Eltern ankam, wartete die kleine Maggie schon am Tor auf ihre Mama. Beim Anblick des kleinen Mädchens traf Sophie dann aber der Schlag:

Dank ihrer Großeltern muss die Einjährige nur die Hälfte der Woche in eine Betreuungseinrichtung. © Screenshot/Instagram/itssophiecullen

Das zerzauste Auftreten ihres Kindes kann sich die Frau nur folgendermaßen erklären: "Sie hat kaum Haare, also hatte sie offensichtlich einen schönen Tag, und die Sonnencreme hat dabei eine Rolle gespielt."

Was am Ende der wahre Grund war, ist ihr schleierhaft. "Vielleicht hat sie mit einer Steckdose gespielt?", fügt die Britin witzelnd hinzu.

Allerdings hätte sie so einen Anblick vielleicht während der Betreuung in Maggies Kita erwartet, wo es bei so vielen Kindern sicherlich ab und an mal chaotisch zugeht und keiner der Erzieher viel Wert auf eine schicke Frisur legen kann. Von ihren Eltern hatte sie sich aber ein derartig haariges Malheur nicht erträumt.

"Wir holen unsere Kinder nie so ab, wie wir sie zurückgelassen haben", so die zweifache Mutter. Allerdings wäre sie trotzdem sehr glücklich, dass sich Maggies Großeltern bereit erklärt hätten, auf die Einjährige während der Arbeitszeit ihrer Mama aufzupassen. Die Gebühren für eine komplette Betreuung in der Kita könne sich Sophie nämlich nicht leisten.

Auf TikTok, wo die Britin die Aufnahmen von Maggies verrückten Haaren geteilt hatte, wurde der Clip beinahe 680.000 Mal angeklickt.