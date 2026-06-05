Schock beim Parkscheinziehen: Besucher entdecken Schlange im Automaten
Kranj (Slowenien) - In der slowenischen Stadt Kranj staunten zwei Besucher nicht schlecht, als sie beim Lösen eines Parkscheins eine ungewöhnliche Entdeckung im Automaten machten.
Wie das slowenische Nachrichtenportal 24ur berichtet, ragte plötzlich der Kopf einer Schlange aus dem Automaten.
Die beiden verständigten umgehend die Stadtverwaltung, die gemeinsam mit der Feuerwehr zum betroffenen Parkplatz ausrückte.
Den Einsatzkräften gelang es schließlich, das Tier - offenbar eine ungiftige Würfelnatter - aus dem Automaten zu befreien und es unverletzt wieder in die Natur zu entlassen.
Nach Angaben von Bürgermeister Matjaž Rakovec war die Schlange vermutlich über ein Rohr in den Parkautomaten gelangt.
Dieses wurde nach der Bergung versiegelt, um ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/mnyusha, Facebook/Screenshot/Mestna občina Kranj,