Polizei stoppt Auto, weil Beleuchtung nicht funktioniert: Stattdessen kommt Geheimnis der Fahrerin ans Licht

Florida (USA) - Irgendwann erwischt es jeden! Im Falle einer jungen Frau aus den USA - oder doch Kanada? - fand eine kriminelle Reise bei einer Verkehrskontrolle ihr Ende.

Hier war Bryce Swanson (28) noch guter Dinge ... © Screenshot/Facebook/Hillsborough County Sheriff's Office

Eine Streife der Polizei aus Hillsborough County zog am 29. Juli ein Auto auf der West Hillsborough Avenue aus dem Verkehr. Den Beamten war aufgefallen, dass die Rücklichter und die Kennzeichenbeleuchtung des Wagens nicht funktionierten.

Auf einer Bodycam-Aufnahme ist zu sehen und zu hören, wie einer der Polizisten die Frau hinterm Steuer höflich nach ihrem Führerschein und ihrem Namen fragt. In diesem Moment fiel plötzlich eine Fassade in sich zusammen.

Wie sich herausstellen sollte, hatten die Polizisten eine Betrügerin an der Angel! Bryce Swanson (28) war aufgeflogen.

Die 28-Jährige gab zunächst an, Brianna Valenzuela zu heißen. Einen Führerschein hatte sie angeblich nicht dabei und auch bei der Frage nach ihrem Ausweis druckste sie herum. Für die Beamten war das genug, sie musste aus dem Auto steigen.