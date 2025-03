Betrunkener parkt während Einsatz Feuerwehrauto um und landet in der Zelle

Ein Betrunkener setzte sich während eines Einsatzes hinter das Steuer eines Feuerwehrwagens und parkte es um. Die Polizei nahm ihn fest. © Matthias Bein/dpa

Der 35-Jährige setzte sich am Samstagabend am Einsatzort in Greven (Landkreis Ludwigslust-Parchim) aus unerklärlichen Gründen in ein abgestelltes Fahrzeug der Feuerwehr und fuhr mit Blaulicht davon, wie die Polizei mitteilte.

Der Betrunkene stellte den Wagen etwa 50 Meter weiter auf einem Parkplatz ab und ging zu Fuß wieder zurück, wie die Polizei mitteilte.

Dort nahmen Polizisten den sichtlich alkoholisierten Mann in Empfang. Die Nacht verbrachte der 35-Jährige zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam.