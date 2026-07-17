Betrunkener Traktorfahrer hält Polizei auf Trab: Einsatz endet mit chaotischer Verfolgungsjagd

Petting - Ein stark betrunkener 59-jähriger Traktorfahrer ist der Polizei in Oberbayern am Donnerstagnachmittag gleich mehrmals ins Netz gegangen – und hat sich dabei immer tiefer in die Bredouille gebracht.

Ein betrunkener Traktorfahrer hat die Polizei im oberbayerischen Petting auf Trab gehalten. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Gegen 13 Uhr alarmierten Mitarbeiter eines Gewerbebetriebs in Petting die Polizeiinspektion Freilassing: Ein Kunde sei offensichtlich betrunken und wolle mit seinem Traktor losfahren. Das teilte die Ermittlungsbehörde mit.

Die Angestellten hielten den Mann aus dem Landkreis Berchtesgadener Land so lange hin, bis eine Streife eintraf.

"Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der 59-Jährige zuvor mit seinem Traktor zu dem Geschäft gefahren war", hieß es. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der 59-Jährige hatte über zwei Promille intus.

Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und sein Führerschein an Ort und Stelle beschlagnahmt.

Damit hätte die Sache eigentlich erledigt sein sollen. Aber gegen 17 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Dienststelle: Der Mann sei jetzt mit einem anderen Traktor erneut in Richtung Petting unterwegs.

Die Beamten konnten den Wiederholungstäter schnell ausfindig machen: Er war noch mal zum selben Gewerbebetrieb gefahren. Dort hatte er den Anhänger vom ersten Traktor abmontiert und an sein neues Gefährt angehängt.