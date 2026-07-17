Betrunkener Traktorfahrer hält Polizei auf Trab: Einsatz endet mit chaotischer Verfolgungsjagd
Petting - Ein stark betrunkener 59-jähriger Traktorfahrer ist der Polizei in Oberbayern am Donnerstagnachmittag gleich mehrmals ins Netz gegangen – und hat sich dabei immer tiefer in die Bredouille gebracht.
Gegen 13 Uhr alarmierten Mitarbeiter eines Gewerbebetriebs in Petting die Polizeiinspektion Freilassing: Ein Kunde sei offensichtlich betrunken und wolle mit seinem Traktor losfahren. Das teilte die Ermittlungsbehörde mit.
Die Angestellten hielten den Mann aus dem Landkreis Berchtesgadener Land so lange hin, bis eine Streife eintraf.
"Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der 59-Jährige zuvor mit seinem Traktor zu dem Geschäft gefahren war", hieß es. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der 59-Jährige hatte über zwei Promille intus.
Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und sein Führerschein an Ort und Stelle beschlagnahmt.
Damit hätte die Sache eigentlich erledigt sein sollen. Aber gegen 17 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Dienststelle: Der Mann sei jetzt mit einem anderen Traktor erneut in Richtung Petting unterwegs.
Die Beamten konnten den Wiederholungstäter schnell ausfindig machen: Er war noch mal zum selben Gewerbebetrieb gefahren. Dort hatte er den Anhänger vom ersten Traktor abmontiert und an sein neues Gefährt angehängt.
Flucht über Feldwege, durch den Wald und über Wiesen
Als die Beamten ihn kontrollierten, weigerte sich der Mann, vom Traktor abzusteigen – und flüchtete schließlich mit dem Traktor-Anhänger-Gespann vor der Polizei.
Er versuchte, den Streifenwagen abzuhängen, indem er über Feldwege, durch den Wald und über Wiesen fuhr. Dabei verlor er den offenbar nicht richtig montierten Anhänger, welcher auf einem Feld zum Stehen kam.
Nach knapp 15 Minuten und mehreren Kilometern Verfolgungsfahrt durch das Gemeindegebiet Petting konnte der Traktor schließlich mit Unterstützung der Verkehrspolizeiinspektion Traunstein gestoppt werden. Ein erneuter Atemalkoholtest ergab immer noch weit über 1,1 Promille.
"Der Fahrer staunte nicht schlecht, als er nach Anhaltung das Fehlen seines Anhängers bemerkte", berichtete die Polizei. Auch der Schlüssel des zweiten Traktors wurde sichergestellt und eine erneute Blutentnahme angeordnet.
Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens trotz sichergestellten Führerscheins.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa