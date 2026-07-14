Demoliertes Auto eiert über die Straße: Als Polizisten den Fahrer erblicken, trauen sie ihren Augen nicht
Emstek - Das gibt Hausarrest! Ein 12-Jähriger hat in der Nacht zu Dienstag eine Spritztour über die A1 bei Emstek (Landkreis Cloppenburg) gemacht und dabei ein Auto zerlegt.
Der junge Bruchpilot war gegen 0.50 Uhr einer Autofahrerin aufgefallen. Sie meldete der Polizei einen stark beschädigten, vor ihr fahrenden Wagen und verfolgte ihn bis nach Emstek.
Im Bereich der August-Kühling-Straße kam das Auto schließlich zum Stehen, teilte die Polizei mit.
"Die eintreffende Streifenwagenbesatzung traute ihren Augen nicht, als sich ein 12-jähriger Junge aus Vechta als Fahrer des Fahrzeugs herausstellte", heißt es in der Mitteilung.
Die Ermittlungen ergaben, dass der Junge von Langförden aus über die A1 nach Emstek fuhr. Im Bereich der Anschlussstelle Cloppenburg kam das Kind von der Straße ab und krachte gegen einen Leitpfosten sowie die Leitplanke.
Das Auto habe laut Mitteilung einen "nicht unerheblichen Schaden" erlitten. Unter anderem habe sich eine Reifendecke von der Felge gelöst.
Kind hat Strafverfahren am Hals
Das Kind blieb glücklicherweise unverletzt, hat jetzt aber ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht am Hals. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 12-Jährige seiner Mutter übergeben.
Über die Verhältnisse zwischen dem Fahrzeughalter und dem Jungen konnte die Polizei auf TAG24-Nachfrage keine Angaben machen. Der Vorfall dürfte das Verhältnis allerdings belasten.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa