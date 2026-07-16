Mann lässt sich Haarsystem verpassen: Ergebnis sorgt für großes Staunen

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Nach Jahrzehnten mit Halbglatze wollte es Darren vor Kurzem wissen - und war platt, als er sich mit vollen Haaren sah. Ein viraler TikTok-Hit folgte.

Von Christian Norm

England - Er muss damit seit Jahrzehnten leben - hat auch so geheiratet. Darren (55) aus England sollte sich also eigentlich an seine Halbglatze gewöhnt haben. Doch kürzlich fand er sich trotzdem für ein Haarsystem bei "Novo Cabelo Hair" ein, um dem Ganzen ein Ende zu setzen. In einem TikTok-Video ist das Umstyling zu sehen. Unterdessen sorgte das Ergebnis nicht nur bei Darren für Staunen, sondern auch bei vielen anderen. Der Clip ist nämlich inzwischen ein viraler Hit.

Darren (55) hat seit Jahrzehnten eine Halbglatze. Seine Frau hat ihn noch nie mit vollem Haar gesehen.
Darren (55) hat seit Jahrzehnten eine Halbglatze. Seine Frau hat ihn noch nie mit vollem Haar gesehen.  © TikTok/Screenshot/novocabelohair

Seit dem vergangenen Wochenende ist das kuriose Video abrufbar, hat seitdem rund 300.000 Klicks kassiert. Bevor es darin ans Eingemachte geht, fühlt Novo-Cabelo-Gründer Rob Wood seinem Gast auf den Zahn.

"Wie alt bist du?", möchte der Haarsystem-Experte von Darren wissen. Der hadert ein wenig, ehe er "55 Jahre" sagt. "Und warum hast du dich jetzt dazu entschieden, dir ein Haarsystem anfertigen zu lassen?", hakt Wood nach.

Die Antwort dürfte ihn besonders freuen. Denn sein Gast kennt einige der Videos, die Wood bereits veröffentlicht hat - und sich davon überzeugen lassen. "Meine Frau kennt mich nur mit Glatze", fügt Darren hinzu.

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Zu Woods Überraschung hat der 55-Jährige einen speziellen Plan für seine bessere Hälfte vorgesehen.

Virales TikTok-Video zeigt das kuriose Makeover

Nach dem Makeover ist Darren (55) platt - und freut sich diebisch, seine Frau in diesem Look zu begrüßen.
Nach dem Makeover ist Darren (55) platt - und freut sich diebisch, seine Frau in diesem Look zu begrüßen.  © Bildmontge: TikTok/Screenshots/novocabelohair

"Ich habe ihr noch nicht einmal gesagt, dass ich heute hierherkomme", gibt der Kunde zu. Wood macht daraufhin große Augen: "Du hast es ihr nicht gesagt?!"

Nein, Darren freut sich stattdessen, seine Frau mit dem vollen Haar zu überraschen. Dafür muss das aber erst einmal da sein. Also macht sich der Novo-Cabelo-Chef ans Werk.

Nach dem Umstyling zuckt Darren direkt zusammen, als er sich endlich im Spiegel betrachten darf. "Verdammt noch mal! Wow! Das ist Weihnachten!", freut er sich.

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"Ich liebe es", fügt er gegenüber dem freudig strahlenden Haar-Experten hinzu. Danach dankt er ihm überschwänglich. Dieses Umstyling hat ihn optisch wirklich ganz schön verändert!

Titelfoto: Bildmontge: TikTok/Screenshots/novocabelohair

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