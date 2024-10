Bewaffneter Senior sorgt für Großeinsatz vor Pflegeheim: Der Grund ist jedoch völlig harmlos

Heinersreuth - Ein mit einem Revolver und einer Pistole bewaffneter 85-Jähriger hat vor einer Pflegeeinrichtung in Bayern für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Der Grund für seine Bewaffnung war jedoch völlig harmlos.

Der Mann trug einen Revolver und eine Pistole mit sich. (Symbolbild) © picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Am Mittwochmorgen rief eine besorgte Frau bei der Polizei an und sagte, dass ihr Ehemann - ein 85-jähriger Waffenbesitzer aus dem Landkreis Bayreuth - mit einem Taxi auf dem Weg zu einem Tagespflegeheim in Heinersreuth sei.

Der Senior habe unter anderem einen Revolver und eine Pistole dabei, erklärte die Frau am Telefon. Das teilte die Behörde mit.

Mehrere Polizeistreifen eilten daraufhin aufgrund der unklaren Lage zu dem Pflegeheim. Vor Ort ließ sich der 85-Jährige widerstandslos festnehmen.

Im Nachgang stellte sich heraus, dass ein Ehestreit für den ganzen Wirbel verantwortlich war!