Bibliothek erhält Buch wieder: Ein Detail ist mysteriös!

Wären die Gebühren für überschrittene Rückgaben in der kalifornischen Bibliothek nicht schon längst abgeschafft worden, hätte der vergessliche Nutzer um die 1700 US-Dollar (umgerechnet etwa 1580 Euro) blechen müssen.

In dem Wälzer, der bereits 1892 erschienen war, liest man heute noch den Hinweis: "Dieses Buch darf zwei Wochen lang aufbewahrt werden."

"Wir bemerkten nicht gleich, wie alt es war", so Kreiden. Dies wurde ihnen erst klar, als das Druck-Erzeugnis in ihren Händen zerbröselte. "Es fiel auseinander", erinnert sich der US-Amerikaner.

"Wir alle fragen uns einfach, wo das Buch so lange gewesen sein könnte", erklärt Christ Kreiden, Direktor der "St. Helena Public Library" in Kalifornien.

Wer das Buch so lange bei sich hatte, ist noch unklar.

"Dass es von vor so langer Zeit aus dieser Bibliothek stammt, ist wirklich unglaublich", so der Direktor laut Yahoo News.

Über den Mann, der das geschriebene Werk zurückbrachte, ist wenig bekannt. "Er hat seinen Namen nicht genannt", erklärt Kreiden.

Lediglich seinen Vater hätte er erwähnt. "Das Personal hat keine Ahnung, wer dieser Herr ist."

Um den weiteren Verfall des alten Buches zu verhindern, wurde das Werk nicht wieder zurück an seine Stelle in einem der vielen Regale der Bibliothek gestellt, sondern bekam einen Ehrenplatz am Eingang der "St. Helena Public Library".

Dort können Besucher jetzt das Buch mit den ausgefransten Einband und den zerrissenen Seiten bewundern.