Oma bittet Enkelin um Handy-Hilfe: Was sie dann verlangt, macht die junge Frau sprachlos

Neuseeland - Völlig unbekümmert kam sie der Bitte ihrer über achtzigjährigen Großmutter nach, ihr mit dem Handy zu helfen. Doch als Raechelle aus Neuseeland erfuhr, was genau ihre "Granny" von ihr verlangte, war sie zunächst sprachlos. Einen Moment lang hielt sie den Wunsch der alten Dame noch für einen Scherz. Doch als sie ihren strengen Blick sah, wusste Raechelle, dass es ihr ernst war.

Diese Oma hat klare Prinzipien. © TikTok/Screenshot/rachvdv

"Alles begann, als Nan mich eines Nachmittags anrief und fragte, wann ich ihr mit ihrem Telefon helfen könne", sagte Raechelle diese Woche in einem Interview mit Newsweek. "Für solche Jobs ruft sie mich immer an, also habe ich mir nichts dabei gedacht."



Es vergingen noch ein paar Tage, ehe es die Enkelin schaffte, bei der Seniorin vorbeizuschauen. Diese empfing sie direkt mit einem handgeschriebenen Zettel.

"Sie gibt mir sofort eine Liste mit Namen und sagt, dass sie gelöscht werden müssen", so die Neuseeländerin.

Sie habe zwar kurz gelacht. Doch dann ganz schnell nicht mehr.