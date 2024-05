Horrorhochzeit? Angehendes Ehepaar bringt das Netz mit irren Gäste-Regeln zur Weißglut

USA - Klar, bei ihrer Hochzeit stehen Braut und Bräutigam im Vordergrund! Doch dürfen sich die beiden an ihrem großen Tag wirklich alles erlauben? Im Netz sorgt eine Liste mit 15 "Hochzeitsregeln" eines angehenden Ehepaares für reichlich Wirbel. Viele User meinen, bei solch einer Liste würden sie erst gar nicht zur Feier kommen ...

Hochzeiten sorgen immer für eine ordentliche Portion Stress, vor allem bei den doch eigentlich in Liebe schwelgenden Verlobten. So auch in einem Fall aus den USA , der im Netz seine Kreise zieht.

Die meisten User waren sich einig, dass mit so einer Liste keiner mehr Lust auf die Hochzeit haben würde. "Die Leute müssen sich wegen ihrer Hochzeit beruhigen, es handelt sich nicht um eine im Fernsehen übertragene Krönung" oder "Klingt nicht so, als wären sie reif genug, um zu heiraten", war in den Kommentaren zu lesen.

Doch manch einer sprang dem Ehepaar in spe auch zur Seite - zumindest teilweise. Demnach seien die meisten Anforderungen eigentlich völlig selbstverständlich für jeden erwachsenen Gast.

Lediglich der teils aggressive Ton der Liste mit "Hochzeitsregeln" sorgte bei wirklichen allen für Kopfschütteln. Ob es klappen kann, durch beinahe abwertend klingende Verbote für mehr Spaß zu sorgen? Das werden die Gäste wohl am Hochzeitstag am eigenen Leibe in Erfahrung bringen müssen ...