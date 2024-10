Bier oder Plörre? Dieses kühle Blonde schmeckt nach Senf!

So sieht sie aus, die Dose mit dem besonderen Inhalt. © Screenshot/X/@FletchersDogs

Seit 1942 gehen bei "Fletcher's Corny Dogs" erfolgreich Würstchen im Schlafrock, sogenannte Corn Dogs, über den Tresen. Das Besondere dabei: Bis 1994 weigerten sich die Firmenchefs vehement, ihre Teigwürste mit Ketchup als Würze zu verkaufen.

Fletcher's setzt stattdessen auf Senf, damals wie heute. Die Liebe zum Gewürz führte sogar so weit, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr eine eigene Biersorte auf den Markt brachte!

In diesem Jahr wird das "Corny Dogs Mustard Beer" zum ersten Mal prominent verkauft. Wie die New York Post berichtet, will Fletcher's seine eigenwillige Kreation dort anbieten, wo vor mehr als 80 Jahren auch der erste Corn Dog verkauft wurde: auf der "State Fair of Texas", einer Messe in Dallas.

Mit einem Alkoholgehalt von 5,5 % ist das Senfbier mit einem normalen, hierzulande üblichen Bier vergleichbar. Aber kann es auch geschmacklich mithalten?