 623

Bis zu vier Stunden auf dem Klo: Ständige Notdurft kostet Mann den Job

Ein Mann aus China wurde gekündigt, nachdem er während seiner Arbeitszeit bis zu vier Stunden am Stück auf Toilette war. Vor Gericht wurde ihm recht gegeben.

Von Nick-Fabrice Vetter

Jiangsu (China) - Was rausmuss, muss raus! Toilettenpausen auf der Arbeit stehen jedem zu, doch wenn diese wie bei einem Fall in China bis zu vier Stunden lang gestreckt werden, wird selbst der kulanteste Arbeitgeber misstrauisch.

Immer wieder nahm sich der Mann aus Jiangsu eine stundenlange Auszeit auf dem Porzellan-Thron. (Symbolbild)
Immer wieder nahm sich der Mann aus Jiangsu eine stundenlange Auszeit auf dem Porzellan-Thron. (Symbolbild)  © 123rf/pairhandmade

Diese Erfahrung musste laut einem Bericht der "South China Morning Post" ein Ingenieur namens Li aus der Provinz Jiangsu im Osten des Landes machen.

Sein Arbeitgeber kündigte ihn fristlos, nachdem herausgefunden wurde, dass Li zwischen April und Mai 2024 insgesamt 14 Toilettenpausen auf der Arbeit eingelegt hatte. Das klingt erst einmal nicht weiter schlimm, doch die herkömmliche Zeit eines Toilettengangs wurde durch den Mitarbeiter maßlos überschritten.

So soll seine längste Sitzung ganze vier Stunden gedauert haben. Das Resultat: eine Kündigung. Doch der Mann erhob Einspruch und klagte gegen seinen Arbeitgeber. Seiner Meinung nach sei die Kündigung unrechtmäßig gewesen.

Mutter bestellt 80 Weihnachtskarten: Als sie Blick darauf wirft, zweifelt sie plötzlich an ihrem Verstand
Kurioses Mutter bestellt 80 Weihnachtskarten: Als sie Blick darauf wirft, zweifelt sie plötzlich an ihrem Verstand

Li soll unter Hämorrhoiden leiden, weswegen er sich im Januar 2024 auch einer Operation unterziehen musste und nachträglich Medikamente einnahm. Die ständige Abwesenheit des langjährigen Mitarbeiters fiel den Kollegen und Vorgesetzten schnell auf. Immer wieder versuchten sie Li über eine Chat-App zu kontaktieren, doch eine Antwort blieb immer aus.

Schließlich wurden die Überwachungskameraaufnahmen überprüft, wodurch das Unternehmen die stundenlangen Toilettenpausen bemerkte.

Ob Li auf dem stillen Örtchen wirklich aufgrund seiner vergrößerten Hämorrhoiden versackt ist, oder er schlichtweg Arbeitszeitbetrug begangen hat, ist ungewiss. (Symbolbild)
Ob Li auf dem stillen Örtchen wirklich aufgrund seiner vergrößerten Hämorrhoiden versackt ist, oder er schlichtweg Arbeitszeitbetrug begangen hat, ist ungewiss. (Symbolbild)  © 123rf/pairhandmade

So lautet das Gerichtsurteil zum Toilettenpausen-Eklat

Nach seiner Kündigung verklagte Li das Unternehmen auf eine Entschädigungszahlung von 320.000 Yuan (umgerechnet circa 39.000 Euro). Die Firma plädierte darauf, dass Lis Pausen auf dem Klo seine körperlichen Bedürfnisse "weit überstiegen" haben und, dass der Arbeitgeber nicht über seinen Gesundheitszustand in Kenntnis gesetzt worden sei.

Schlussendlich schaffte es das Gericht, zwischen den beiden Fronten zu vermitteln, sodass Li eine Entschädigungszahlung von 30.000 Yuan (umgerechnet circa 3700 Euro) zugesprochen wurde.

Titelfoto: 123rf/pairhandmade

Mehr zum Thema Kurioses: