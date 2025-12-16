Braut wacht am Tag der Trauung mit Hangover auf: Kurz darauf ist sie sprachlos

Kansas City (Missouri/USA) - "Ich fühlte mich großartig - vielleicht sogar zu großartig." Diese Einschätzung scheint ziemlich treffend zu sein. Denn nur einen Tag vor ihrer Hochzeit ließ es Madeline Woodrome (29) aus Kansas City so heftig krachen, dass sie am Tag der Eheschließung in einem desolaten Zustand aufwachte. Als ihr klar wurde, dass sie einen Hangover hatte, und einen Blick in den Spiegel warf, verschlug es ihr die Sprache.

Madeline Woodrome (29) musste am Tag ihrer Eheschließung erst mal an den Tropf. Zuvor hatte sie es sich zu gut gehen lassen. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/madelinewoodrome_, Instagram/Screenshot/madelinewoodrome_

Denn sie war sturzbetrunken in ihrem Kleid, mit Make-up, Ohrringen, Shapewear und Haarverlängerungen eingeschlafen. Als sie wach wurde, war Woodromes Zukünftiger gerade hektisch damit beschäftigt, medizinische Hilfe zu organisieren, um die Hochzeit zu retten.

"Es war ein wilder Gefühlscocktail - im wahrsten Sinne des Wortes! Ich hatte Angst, war aufgeregt, mir war übel und ich war ehrlich gesagt noch etwas angetrunken. Ich erinnere mich, dass ich dachte: 'Das soll der schönste Tag meines Lebens sein, und ich kann kaum die Augen öffnen.' Da wusste ich, dass ich dringend Hilfe brauchte", erzählte die 29-Jährige diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Am Tag der Trauung fand sich die "komatöse" Braut in spe wenig später beim Arzt wieder, der ihr eine Infusion legte. Doch Woodrome hing nicht nur am Tropf, sie bekam auch noch eine Vitamin-B12-Spritze. Ziel war es natürlich, sie so schnell wie möglich wieder fit zu bekommen.

Aber wie hatte es die junge Dame überhaupt geschafft, sich in einen derartigen Schlamassel zu manövrieren?