Braut wacht am Tag der Trauung mit Hangover auf: Kurz darauf ist sie sprachlos
Kansas City (Missouri/USA) - "Ich fühlte mich großartig - vielleicht sogar zu großartig." Diese Einschätzung scheint ziemlich treffend zu sein. Denn nur einen Tag vor ihrer Hochzeit ließ es Madeline Woodrome (29) aus Kansas City so heftig krachen, dass sie am Tag der Eheschließung in einem desolaten Zustand aufwachte. Als ihr klar wurde, dass sie einen Hangover hatte, und einen Blick in den Spiegel warf, verschlug es ihr die Sprache.
Denn sie war sturzbetrunken in ihrem Kleid, mit Make-up, Ohrringen, Shapewear und Haarverlängerungen eingeschlafen. Als sie wach wurde, war Woodromes Zukünftiger gerade hektisch damit beschäftigt, medizinische Hilfe zu organisieren, um die Hochzeit zu retten.
"Es war ein wilder Gefühlscocktail - im wahrsten Sinne des Wortes! Ich hatte Angst, war aufgeregt, mir war übel und ich war ehrlich gesagt noch etwas angetrunken. Ich erinnere mich, dass ich dachte: 'Das soll der schönste Tag meines Lebens sein, und ich kann kaum die Augen öffnen.' Da wusste ich, dass ich dringend Hilfe brauchte", erzählte die 29-Jährige diese Woche in einem Interview mit Newsweek.
Am Tag der Trauung fand sich die "komatöse" Braut in spe wenig später beim Arzt wieder, der ihr eine Infusion legte. Doch Woodrome hing nicht nur am Tropf, sie bekam auch noch eine Vitamin-B12-Spritze. Ziel war es natürlich, sie so schnell wie möglich wieder fit zu bekommen.
Aber wie hatte es die junge Dame überhaupt geschafft, sich in einen derartigen Schlamassel zu manövrieren?
Virales TikTok-Video zeigt Hangover-Drama, zweiter Clip das Happy End
"Wir begannen den Abend mit Champagner, Wein und Cocktails, und ich fühlte mich großartig - vielleicht sogar zu großartig. Nach dem Essen gingen wir zurück ins Hotel und trafen in der Lobbybar zufällig Verwandte. Eins führte zum anderen, und wir landeten schließlich in der Zigarrenbar des Hotels. Ab da wurde mir etwas schwindelig", gestand Woodrome dem US-Magazin.
Anfang des Monats hat die junge Dame ein Video des Chaos-Tages auf ihrem TikTok-Account veröffentlicht. Der kuriose Clip beginnt mit dem verkaterten Start in den Tag und endet mit einer wilden Tanzszene auf der Hochzeitsfeier.
Die Braut hatte es also dank der Hilfe ihres Bräutigams geschafft, sich für die Feier wieder auf Kurs zu bringen.
Die Zeremonie und die anschließende Party fanden am 25. Oktober im Ritz-Carlton in St. Louis, Missouri, statt. Danach musste Woodrome den "Hangover-Schreck" wohl eine Weile verdauen, ehe sie den Humor aufbrachte, ihn auf TikTok zu teilen.
Das Ergebnis kann sich allerdings sehen lassen: 1,6 Millionen Klicks sind seit dem 1. Dezember zusammengekommen.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/madelinewoodrome_, Instagram/Screenshot/madelinewoodrome_