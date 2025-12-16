Mutter bestellt 80 Weihnachtskarten: Als sie Blick darauf wirft, zweifelt sie plötzlich an ihrem Verstand
Indianapolis (USA) - Die meisten Frauen werden es kennen: Die Weihnachtszeit ist als Mutter oft ziemlich anstrengend. Tausend To-dos, Stress und Zeitdruck machen die Wochen vor dem Fest alles andere als besinnlich. Kein Wunder also, dass einer Mama (38) aus Indianapolis dabei ein ärgerlicher Fehler passiert ist - der im Internet rasch viral ging.
Jessi Ways Idee war eigentlich ganz zauberhaft: Zusammen mit ihrem Mann und den drei Kindern hatte sich die 38-Jährige in festliche Kleidung geschmissen und süße Fotos geschossen. Diese hatte sie anschließend als Karte mit einem Weihnachtsgruß drucken lassen, um sie an Familie und Freunde zu verschicken.
Als die insgesamt 80 fertigen Exemplare bei Jessi ankamen, war die dreifache Mutter zunächst recht zufrieden mit ihrem Werk - bis ihr Blick auf die gedruckten Sätze fiel.
Statt "Frohe Feiertage von Familie Way" stand dort "Frohe Feiertage von Familie Sinclaire". In einem Video auf Instagram erklärt die US-Amerikanerin, dass sie vergessen hatte, die Karte zu personalisieren. "Sinclaire" war vom Bearbeitungsprogramm als Beispiel-Name eingetragen gewesen.
"Jetzt sind wir die Sinclaires", schreibt Jessi in ihrem Clip, in dem man ihr den Frust deutlich ansieht.
Mutter bestellt Weihnachtskarten: Beim genaueren Hinschauen bemerkt sie fatalen Fehler
Gegenüber Newsweek erklärt sie, dass sie die Karten trotz Fehler nicht neu bestellen möchte. "In dieser Vorweihnachtszeit ist es schon stressig genug, Kinder, Termine und To-do-Listen unter einen Hut zu bringen, und ich wollte mir diesen Stress nicht auch noch antun!" Außerdem würden die vielen Karten "schon fast eine Monatsmiete" kosten.
So schnappte sich die Mutter einen schwarzen Permanentmarker und schrieb kurzerhand in Großbuchstaben "Ways" über den Beispiel-Namen auf der Karte.
"Wenn ihr also eine Weihnachtskarte von den Sinclaires bekommt, wisst einfach, dass sie eigentlich von der Familie Way kommt … nur von einer viel beschäftigten Mama, die in dieser Weihnachtszeit ihr Bestes gibt", so Jessi.
Ihr Clip wurde bereits über sechs Millionen Mal auf Instagram aufgerufen.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/thegoodwrench