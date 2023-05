"Bitte macht Fotos mit Kleidung": Behörde entsetzt über Selfies für Ausweise

Georgia - Anscheinend ist es schon des Öfteren vorgekommen, dass Personen der Führerscheinbehörde in Georgia (USA) nur Fotos schicken, auf denen sie nur spärlich bekleidet sind. Am Dienstag, dem 23. Mai, hat das Department of Driver Services (DDS) nun darum gebeten, keine derartigen Ausweisbilder mehr zu bekommen!