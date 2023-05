Shopping in Hamburg: 8 tolle Spots für Mode und Co.

Shopping in Hamburg: Finde hier die tollsten Läden, Geschäfte und wichtigsten Infos!| Öffnungszeiten✓ Adresse✓ Anfahrt✓ Parken✓ - Details auf TAG24!

Hamburg - Bummeln und stöbern oder noch schnell das Kleid für die Party am Wochenende shoppen. Hamburg bietet zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten mit fantastischen Stores und Marken, die es nicht überall gibt. Acht tolle Shopping-Tipps für Hamburg gibt's von TAG24!

Shopping in Hamburg: Begib Dich auf Shopping-Tour durch die malerischen Gassen der Hansestadt. © 123RF/boggy22 Für die einen das Vergnügen schlechthin, für die anderen ein Graus - es geht ums Shopping. Wo auch immer Du Dich zuzählst, die passenden Shopping Spots sind essenziell für den erfolgreichen Einkauf. Ob Kleidung, Geschenke, Accessoires oder das Nötigste - wir zeigen Dir, wo Du fündig wirst. Alles ist bei der Einkaufstour in Hamburg mit dabei - von Einkaufszentren oder einzelnen Straßen bis hin zu großen Shopping Arealen. Finde heraus, welches Shopping Angebot genau zu Deiner Vorstellung passt, und entdecke kleine Boutiquen, außergewöhnliche und bekannte Marken, Designer Stores oder große Kaufhäuser! TAG24 präsentiert Dir acht Shopping Spots in Hamburg kurz und knapp im Überblick.

Acht vielversprechende Hotspots zum Shoppen in Hamburg

Hamburg als eine der deutschen Metropolen beherbergt jedes erdenkliche Geschäft und ist auch eine Shopping-Anlaufstelle für Besucher aus dem Umland oder Urlauber aus der Ferne. Riesige Shopping Areale und kleine Boutiquen und Einkaufsstraßen sind von Montag bis Samstag geöffnet. Die wichtigsten Informationen zu Öffnungszeiten, Anfahrt und Parkplätzen sind in jedem Block zu finden. Wo Du zum Shoppen in Hamburg am besten aufgehoben bist, findest Du in diesem Artikel heraus. Die Angaben zu den Öffnungszeiten und Angeboten sind vom Mai 2023 und ohne Gewähr.

1. Hamburger Innenstadt: Von Mainstream bis Luxus

Direkt an der Binnenalster kann man fantastisch durch die Innenstadt bummeln. © 123rf/zz3701 Der Hamburger Innenstadtbereich ist riesig und die Anzahl der Geschäfte ist gewaltig. Die wohl bekannteste Einkaufsstraße ist die Mönckebergstraße - direkt daneben verläuft streckenweise die Spitalerstraße. Beide decken einen Großteil des Bereichs ab und von dort aus geht es vielversprechend weiter. Zahlreiche Klassiker wie H&M, Zara, Görtz und Douglas sind dort, aber auch Marc O'Polo, Mac, Weekday, Bonprix, & Other Stories, H&M Home oder Snipes gehören zu diesem Abschnitt der Innenstadt. Am Rathaus vorbei geht es dann über in den nächsten großen Shopping-Komplex. Zahlreiche Einkaufspassagen und Luxus-Geschäfte erstrecken sich über den Jungfernstieg, den Neuen Wall, die Große Bleichen und die Poststraße. Das Alsterhaus direkt am Jungfernstieg beherbergt auch zahlreiche High Fashion Marken und Designer Brands. In Richtung Neustadt und Gänsemarkt kommt die nächste Welle an bezaubernden Geschäften. Hier noch mal eine Übersicht: Im Bereich der Mönckebergstraße gibt es viele Klassiker, Fast-Fashion-Stores, große Einkaufshäuser wie Galeria, die Europa Passage und einige feinere Shops. Verbunden durch den Jungfernstieg und den Rathausplatz geht es über in die teurere Ecke der Innenstadt. Luxus- und Designermarken dominieren bis hinunter in die Neustadt. Rings um den Gänsemarkt herum neigt sich die Vielfalt des größten Shopping Spots in Hamburg dem Ende. Nicht zu vergessen: Die gesamte Innenstadt ist übersät mit kulinarischen Angeboten. Es gibt die Bratwurst auf die Hand, Bubble-Teas und Donuts in verschiedensten Sorten oder ein nettes Plätzchen im Café an jeder Ecke. Öffnungszeiten Die Öffnungszeiten der Geschäfte sind individuell. Von Kernzeiten zwischen 10 und 19 Uhr ist auszugehen. Wo sind die Einkaufsstraßen in der Innenstadt? Adressen: Mönckebergstraße, Spitalerstraße, Jungfernstieg, Poststraße, Neuer Wall, Große Bleichen und Gänsemarkt Anfahrt und Parken Bus/Bahn: Der Hauptbahnhof mit allen U- und S-Bahnverbindungen grenzt an den Innenstadtbereich. Weitere Stationen sind der Jungfernstieg, Mönckebergstraße, Rathaus und Gänsemarkt. Busse halten zusätzlich am Gerhart-Hauptmann-Platz und Rathausmarkt.

Auto: Zur Verfügung stehen Möglichkeiten wie das Parkhaus Hanseviertel, Q-Park City-Parkhaus, Parkhaus Alter Wall (Bucerius Passage) und weitere.

2. Hamburger Meile: Shopping-Vergnügen in Barmbek

Die Hamburger Meine ist der ideale Shopping Spot zum für angesagte Marken und tolle Schnäppchen. (Symbolbild) © 123RF/boggy22 Östlich der Alster erstreckt sich ein Einkaufszentrum, das Hamburg um rund 150 Shops bereichert. Die sogenannte Hamburger Meile passt genau zwischen die beiden U3-Stationen Mundsburg und Hamburger Straße und kann entsprechend von beiden Seiten betreten werden. Fun Fact: Wenn Du an das andere Ende des Einkaufszentrums musst, ist es durchaus eine Überlegung wert, die Bahn zu nehmen. In der Meile hast Du Drogerien und Supermärkte, Beauty- und Schmuckgeschäfte, Friseure, Bastelshops, Parfümerien und über 35 Fashion-Shops direkt vor der Nase - darunter bekannte Stores wie C&A, Esprit, New Yorker, H&M, Snipes, TK Maxx und Co. Öffnungszeiten montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr

sonntags geschlossen Wo ist die Hamburger Meile? Adresse: Hamburger Straße 27, 22083 Hamburg Anfahrt und Parken Bus/Bahn: Die U3-Stationen Hamburger Straße und Mundsburg liegen direkt am Einkaufszentrum.

Auto: Das dazugehörige Parkhaus ist eine Stunde lang kostenfrei und kostet für einen vollen Tag schlappe drei Euro. Weitere Informationen Website: hamburger-meile.com

3. Bummeln im Quarree in Wandsbek: Von Fashion bis Feinkost ist alles dabei

Das Quarree bietet eine tolle Gelegenheit, um alle Einkäufe unter einem Dach zu erledigen. (Symbolbild) © 123rf/Milkos In unserem Artikel über Wochenmärkte in Hamburg kam Wandsbek bereits zur Sprache und das war natürlich noch nicht alles, was dieser Stadtteil in petto hat. In Sachen Shopping ist das Quarree eine zuverlässige Anlaufstelle im Osten der Stadt. Auf mehreren Etagen verteilen sich bekannte Kleidungsmarken, Drogerien, Bastel- und Supermärkte sowie verschiedenste Dienstleister vom Beauty-Segment über Banken bis hin zur Autopflege. Im Erdgeschoss befindet sich ein Bereich, der sich ausgiebig der Verpflegung, den frischen Lebensmitteln und der Feinkost widmet. So kommen knapp 90 Geschäfte zusammen. Öffnungszeiten montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr

sonntags geschlossen Wo ist das Quarree in Hamburg? Adresse: Wandsbek-Markt, Quarree 8-10, 22041 Hamburg Anfahrt und Parken Bus/Bahn: Der Bus- und U1-Bahnhof Wandsbek Markt ist direkt gegenüber vom Quarree.

Auto: Parkplätze gibt es ebenfalls in gleich zwei hauseigenen Parkhäusern - erreichbar über die Straße Quarree 8. Weitere Informationen Website: quarree.de

4. Die Osterstraße in Eimsbüttel - ideal für Erledigungen und Shopping

Alles im Blick auf der Osterstraße - die Vielfalt ist riesig. (Symbolbild) © 123RF/boggy22 Die Osterstraße ist an Vielfältigkeit beinahe überwältigend. Es gibt Geschäfte rund um Einrichtung und Haushalt, dazu Fahrradhändler, Schnickschnack-Stores und Spielwarenläden, eine große Galeria Filiale, zahlreiche Mode Läden für groß und klein sowie Second-Hand-Shops und süße Cafés. Die Osterstraße hat sich über Jahrzehnte hinweg zu Eimsbüttels belebtester Straße entwickelt. Hier lässt sich alles in einem Rutsch erledigen oder gemächlich die Lieblingsläden abklappern. Die Modeläden der Osterstraße bewegen sich im Spektrum der kleinen Boutiquen und Händler. Öffnungszeiten Die Öffnungszeiten der Geschäfte sind individuell. Von Kernzeiten zwischen 10 und 19 Uhr ist auszugehen. Wo ist die Osterstraße in Hamburg? Adresse: Osterstraße, 20255 Hamburg Anfahrt und Parken Bus/Bahn: Busse, die U1 und die U2 halten direkt an der Osterstraße.

Auto: Das Galeria Parkhaus bietet viele Parkmöglichkeiten und ist über die Henriettenstraße erreichbar.

5. Shopping in der Schanze: Mode, Schnickschnack, Second-Hand-Schätze und mehr

Die kleinen Geschäfte in der Schanze sind besonders und stilvoll - hier findet man unter anderem tolle Mode-Schätze. (Symbolbild) © unsplash/Juli Kosolapova In der Schanze verstecken sich mehr kleine Mode-Läden, als man im Vorbeilaufen vermuten mag. Über mehrere Straßen verstreut sind lauter kleine, schnuckelige Geschäfte angesiedelt. Es gibt Mode, Accessoires, Möbel und Interieur Schätze, hochwertige Geschirr-Stores, Brillengeschäfte und Second-Hand-Läden an jeder Ecke - allesamt weniger gewöhnlich, dafür mit mehr Charakter. In der Schanze halten sich Restaurants, Cafés, Bars und Geschäfte die Waage - alle auf ihre Art besonders, gerade die Mode Geschäfte sind alles andere als gewöhnlich. Du kannst hier Streetstyles und alternative Looks shoppen. Viele Stores verkaufen Teile, mit denen es sich herausstechen lässt - eben das, was die coolen Kids und Alternativen der Szene tragen. Öffnungszeiten Die Öffnungszeiten der Geschäfte sind individuell. Von Kernzeiten zwischen 10 und 19 Uhr ist auszugehen. Wo sind die Shopping-Spots in der Sternschanze? Adresse: Susannstraße, Schanzenstraße und Schulterblatt Anfahrt und Parken Bus/Bahn: Am Bahnhof Sternschanze halten die S11, S21 und S31 sowie die U3 und Busse. Eine weitere Bushaltestelle ist am Schulterblatt.

Auto: Eine Parkmöglichkeit ist das Parkhaus der Rindermarkthalle - das ist circa fünf Minuten Fußweg entfernt.

6. Feine und niedliche Boutiquen im schönen Eppendorf

Zu stolzen Preisen werden in Eppendorf trendige Teile und Markenware verkauft. (Symbolbild) © Unsplash/A65 Design In Eppendorf wohnt es sich nicht nur sehr schick, es kann auch stilvoll geshoppt werden. Oben angefangen am Marie-Jonas-Platz befinden sich beispielsweise TK Maxx, Douglas, Depot und Fielmann nah beieinander. Auf dem Platz selbst findet regelmäßig der Wochenmarkt in Eppendorf statt. Einen Artikel über die bekanntesten Wochenmärkte in Hamburg findest Du in unserem Ratgeber: Hamburg Entdecken. An der Eppendorfer Landstraße entlang reihen sich viele kleine Boutiquen, Beauty-Salons und trendige Food Spots. Besonders dominiert der Skandi-Stil sowie schicke, junge Mode in diesem Viertel. In den angrenzenden Straßen geht es weiter mit Boutiquen exklusiver Marken und Designer-Brands. Gerade am Eppendorfer Baum kannst Du viele tolle Schätze ergattern und gemütlich von Schaufenster zu Schaufenster schlendern. Öffnungszeiten Die Öffnungszeiten der Geschäfte sind individuell. Von Kernzeiten zwischen 10 und 19 Uhr ist auszugehen. Wo sind die Einkaufsstraße in Eppendorf? Adresse: Eppendorfer Landstraße, Eppendorfer Weg und Eppendorfer Baum Anfahrt und Parken Bus/Bahn: Die U3 hält direkt am Eppendorfer Baum und die U1 am Klosterstern. Bushaltestellen in diesem Bereich sind Bezirksamt Nord, Haynstraße, Eppendorfer Baum und Klosterstern.

Auto: Ein Parkhaus ist am Marie-Jonas-Platz über die Kümmellstraße erreichbar.

7. Angesagte Stores im Elbe Einkaufszentrum

Im Elbe gibt es alles, was das Shopping-Herzen höherschlagen lässt. © dpa/Daniel Reinhardt Das Elbe Einkaufszentrum ist der Shopping-Himmel im Hamburger Westen. Die Auswahl der Geschäfte, aber auch das Center an sich ist modern und zieht besonders junge Leute an. Innen ist es schick - verschiedene Sitzmöglichkeiten oder Restaurants laden zum Pausieren ein. Mehr als 180 Stores bieten hier in großen Teilen jugendliche Mode an. Geschäfte wie Mango, Superdry, Pull&Bear oder Zara sind besonders angesagt.

Das EEZ liegt in Osdorf - auf der Karte ziemlich weit entfernt vom Stadtzentrum, allerdings ist man vom Hauptbahnhof bereits in einer guten halben Stunde dort. Für alle Westhamburger ist es ein Katzensprung und ohnehin ist der Besuch im Elbe Einkaufszentrum die Reise wert. Öffnungszeiten montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr

sonntags geschlossen Wo ist das Elbe Einkaufszentrum? Adresse: Osdorfer Landstraße 131-135, 22609 Hamburg Anfahrt und Parken Bus/Bahn: Mehrere Buslinien aus allen Richtungen halten direkt vor dem Einkaufszentrum und bilden auch die Verbindung zu nächsten S-Bahn-Station Klein Flottbek oder Othmarschen.

Auto: Parkplätze stellt das EEZ unmittelbar am Einkaufszentrum. Die erste Stunde ist kostenfrei, danach kostet jede angefangene Stunde 1,50 Euro. Weitere Informationen Website: eez.de

8. Große Marken im Norden Hamburgs - schick shoppen im AEZ

Alstertal-Einkaufszentrum - riesiges Shopping-Erlebnis bei Wind und Wetter. (Symbolbild) © 123RF/stylephotographs Weiter geht es im Norden Hamburgs. Das Alstertal Einkaufszentrum, kurz AEZ, ist ein Schmuckstück an sich. Dieses Einkaufszentrum ist schick und edel und durchflutet mit seiner langen Glaskuppel die weiten Gänge mit Tageslicht. Die Shops sind vielfältig, spielen aber vermehrt im Premium Segment eine Rolle. Große Marken haben hier ihre Geschäfte, die bei Wind und Wetter in trockener und angenehmer Atmosphäre durchkämmt werden können. Neben dem Shopping Erlebnis wird im AEZ auch öfter ein besonderes Programm geboten. So sind zur Weihnachtszeit Aufführungen, Promis verteilen Autogrammkarten oder es gibt tolle Aktionen und Gewinnspiele. Öffnungszeiten Geschäfte: montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr

Lebensmittelbereich: montags bis freitags von 8.30 bis 20 Uhr; samstags ab 8 Uhr

sonntags geschlossen Wo ist das Alstertal Einkaufszentrum? Adresse: Alstertal-Einkaufszentrum, Heegbarg 31, 22391 Hamburg Anfahrt und Parken Bus/Bahn: Zahlreiche Buslinien steuern die an der Haltestelle Alstertal-Einkaufszentrum an. Außerdem ist die S-Bahn-Station Poppenbüttel fußläufig oder eine Bushaltestelle entfernt.

Auto: Das AEZ Parkhaus ist ausgeschildert. Jede angefangene Stunde kostet zwischen 50 Cent und 1,50 Euro; die erste halbe Stunde ist frei. Weitere Informationen Website: alstertal-einkaufszentrum.de