Blinder Mann wird aus Fitti geschmissen, weil er Frau "angestarrt" haben soll

London - Als wäre das Leben als blinde Person nicht ohnehin schon schwierig genug, müssen sich Betroffene auch noch ständig mit Menschen rumschlagen, denen es augenscheinlich an Empathie und Sensibilisierung fehlt. So erging es auch Toby Addison (21), als ihm vorgeworfen wurde, er habe eine Frau im Fitti durch seine "Blicke" belästigt.

Toby Addison (21) meistert sein Leben als blinder Mann mit Bravour. © Montage: Instagram/blindtobes

Der Verhaltenskodex in Fitnessstudios ist in den sozialen Medien derzeit ein heiß diskutiertes Thema. Darf man anderen bei ihren Übungen zugucken? Muss man auf jeden (Möchtegern-)Fitness-Influencer und dessen Kamera Rücksicht nehmen? Sollte jeder nur still für sich trainieren?

Doch in einem Falle dürften sich alle einig sein: Die Frau, die Blindenfußballer Toby vorwarf, er habe sie "angestarrt", ist mit ihrer Anschuldigung deutlich über das Ziel hinausgeschossen! "Oh, gefällt dir der Ausblick?", habe ihn eine Dame echauffiert im Fitti gefragt, berichtete der Influencer kürzlich im "Happy Hour Podcast".

Schon als Teenager verlor er fast seine gesamte Sehkraft - inzwischen bleiben ihm nur noch rund vier Prozent! "Ich weiß oft nicht wirklich, wohin ich schaue, es sei denn, ich spreche mit jemandem, von dem ich weiß, dass ich mit ihm spreche, also versuche ich, in seine Richtung zu schauen", erklärte der 21-Jährige.

Genau so war es auch bei dem unangenehmen Fitti-Besuch. "Sie kam zu mir und ich wusste zunächst nicht, dass sie mit mir redete, weil ich nichts falsch machte. Ich mache einfach mein Ding."

Er erklärte der aufgebrachten Frau sogar, dass er blind sei - doch sie ließ offenbar nicht mit sich reden und forderte sogar, dass Toby aus dem Gym geschmissen werden solle.