Braut präsentiert stolz Hochzeitstorte im Netz: Wie die User darauf reagieren, überrascht sie

Das Backwerk wurde vom Konditor in einem dreistöckigen Metallgestell präsentiert. Während die beiden oberen Kuchenstücke mit einer weißen Glasur komplett überzogen wurden, verzichtete man bei dem unteren Torten-Teil teilweise darauf. Ganz oben wurde die Hochzeitstorte noch mit Playmobil-Figuren, die eine Trauung nachahmen, verziert.

Die Braut, die nur unter dem Namen Liana bekannt ist, wollte offenbar dem Netz nicht vorenthalten, was an ihrem Hochzeitstag serviert wurde.

"Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe! Ich hätte mein Geld zurückgefordert", meint ein Nutzer entrüstet. Ein anderer findet, dass der Kuchen aussieht, als ob ihn "ein Schüler" gebacken hätte.

"Mein Mann ist kein großer Nachtischmensch", so Liana. "Aber wir sind uns beide einig, dass Zimtschnecken gut sind." Aus diesem Grund hätten sich die beiden für einen Zimtschnecken-Kuchen entschieden.

Es war nicht einfach, eine Bäckerei zu finden, die ihren ungewöhnlichen Wunsch erfüllen konnte. Erst am Abend vor der Hochzeit hatte die Braut Erfolg und konnte ihre Zimtschnecken-Torte in letzter Minute bei einem Konditor bestellen.

"Es hat mich nicht wirklich gestört, dass es nicht schick aussah oder so", erklärt die gebürtige US-Amerikanerin. Ihr und ihrem Ehemann schmeckten die Süßigkeit ziemlich gut.

Und auch ihre Gäste waren begeistert: "Alle anderen liebten es und fanden es einzigartig."

"Ich bin überrascht, dass so viele Leute so viele unterschiedliche Meinungen darüber haben", erklärt sie in Bezug auf die Reaktionen auf Reddit.