BVB international: Warum ein kleiner Falter und der Borsigplatz miteinander verbunden sind

Dortmund/ Peru - Bevor jemand einen falschen Gedanken hat - bei dem Falter handelt es sich nicht um das Maskottchen "Emma", sondern um einen echten Falter im Regenwald von Peru , der ab sofort den Namen des gelb-schwarzen Vereins aus dem Ruhrpott trägt. Das hat er ganz allein einem einzigen Fan zu verdanken.

Der kleine Falter wurde erst im Jahr 2024 im Regenwald von Peru entdeckt. Jetzt trägt er einen Gruß aus dem Ruhrpott im Namen: "Vanewrightia borussiadortmund". © Christoph Reichwein/dpa

So erklärt der treue BVB-Anhänger Peter Klausmeier (60) aus Dortmund in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa): "Bei einem Schmetterling dieser Farbgebung war mir sofort klar, dass der eigentlich nur einen Namen tragen sollte."

Zuvor habe der Dauerkarteninhaber, der von Beruf selbst Biologe ist, durch Zufall von einer Internetseite namens "Biopat" aus Darmstadt gehört, auf der gegen eine Spende eine Patenschaft für eine neu entdeckte Tier- oder Pflanzenspezies übernommen werden kann. Und wie es das Schicksal wollte, war ein nicht allzu großer, gelb-schwarzer Falter aus dem peruanischen Regenwald gerade auf der Suche nach einem Namen. Der gebürtige Dortmunder zögerte keinen Augenblick und beantragte eine Patenschaft für das kleine Insekt.

Kurz darauf war die Freude am Borsigplatz riesig. Der peruanische Forscher, der den kleinen Schmetterling entdeckt hat, hat sowohl das Spendengeld als auch den Namensvorschlag angenommen. Ab sofort trägt das neu entdeckte Insekt den Namen "Vanewrightia borussiadortmund".

Doch die witzige Schmetterlings-Taufe war nicht ganz billig. Die Patenschaft kostete Peter Klausmeier ganze 2800 Euro. Dieses Geld kommt allerdings nicht nur dem Forscher, sondern auch dem Artenschutz zugute.