Geschlechtsverkehr nicht möglich: Mann behauptet, er habe kleinsten Penis der Welt

Michael Phillips aus den USA ging mit einem TMZ-Interview viral, in dem er behauptet, er habe den kleinsten Penis der Welt.

Von Lea Kluge

North Carolina (USA) - Was für andere Männer das wohl unangenehmste Thema der Welt sein dürfte, wird von einem Mann aus den Vereinigten Staaten nur so herausposaunt: Michael Phillips (38) scheint beinahe stolz zu sein, behaupten zu können, dass er den kleinsten Penis der Welt hat. Nun fordert er andere "Mitglieder" heraus, ihn eines Besseren zu belehren.

Michael Phillips (38) behauptet, er hätte den kleinsten Penis der Welt. © Screenshot/Instagram/whutzhizphace In einem Interview mit TMZ erklärt der US-Amerikaner, dass sein bestes Stück gerade einmal 0,38 Zoll misst, also 0,96 Zentimeter - und das im erigierten Zustand! Um zu veranschaulichen, wie winzig sein Penis ist, deutete er auf den Nagel seines rechten kleinen Fingers. "Im schlaffen Zustand ist er noch kleiner als der hier", so Phillips. 2025 bekam der Mann aus North Carolina die Diagnose "Mikropenis". Darunter fällt jedes Glied, das im steifen Moment weniger als sieben Zentimeter und im schlaffen unter vier Zentimeter misst. Bei seiner anschließenden Online-Recherche kam der 38-Jährige schließlich zu der Annahme, dass keiner einen kleineren Phallus hätte als er. Um sicherzugehen, dass er bei diesem Wettstreit wirklich an letzter Stelle steht, suche er nun einen Mann, der ihn "widerlegen" kann. Kurioses Ihm droht der Knast: Mann demoliert Frontscheibe mit Joghurtbecher Es klingt zwar beinahe so, als würde sich Michael über sein kleines bestes Stück lustig machen, allerdings will er sich mit seinem Outing gegen Bodyshaming einsetzen und das Bewusstsein für die medizinische Besonderheit des Mikropenis schärfen.

Mann mit winzigem Phallus kann keinen Geschlechtsverkehr haben

Weltweit gibt es Millionen Männer, die einen Mikropenis besitzen. (Symbolfoto) © 123RF/andranik2018 Im Gespräch mit TMZ gibt er zu, dass er "mehrere Male in die Situation gekommen war, Sex zu haben, aber es nicht schaffte". Aus diesem Grund wollte er herausfinden, ob es eine Möglichkeit gibt, seinen Penis zu vergrößern. Bei seiner Diagnose machten ihm die Ärzte aber nur wenig Hoffnung und erklärten ihm, dass man nur ein paar Kleinigkeiten verbessern könnte. Seitdem hat Michael sein Schicksal akzeptiert, dass er keinen penetrativen Sex haben kann. Er setzt stattdessen auf Oralverkehr und "Rummachen". Leider beschere ihm sein "Mini-Johannes" auch im normalen Alltag Probleme. So wäre der Toilettengang schwierig, weil "es überall landet", erklärt der US-Amerikaner. Kurioses Mann ohne Selbstvertrauen bekommt volles Haar verpasst: Seine Reaktion spricht Bände Dass ihn der kleine Begleiter allerdings - wie das weit verbreitete Vorurteil besagt - im Straßenverkehr aggressiver machen würde, kann er nicht bestätigen. "In Wirklichkeit glaube ich, dass das damit nichts zu tun hat", so der 38-Jährige.

Millionen Männer haben einen Mikropenis