Mutter traut Ohren nicht, was fremde Oma über Namen ihres Babys sagt

Irland - Dieser Schuss ging nach hinten los: Sarah aus Irland traute vor Kurzem ihren Ohren nicht, als sie hörte, was eine alte Dame über den Namen ihres Babys sagte. Die Frau, vermutlich in ihren Achtzigern, hatte in einem Laden an der Kasse hinter Sarah gestanden und ungefragt ihren Senf dazugegeben. Doch als die Mutter ihrem Ärger auf TikTok Luft verschaffte, erntete sie von einigen Usern noch mehr negative Kritik.

Sarah ist mit dem Namen ihres Babys, nämlich Billie, sehr zufrieden. © Instagram/Screenshot/saz_crosbie

In einem Interview mit Newsweek erklärte die Irin diese Woche, wie es zu dem doppelten Ärgernis kommen konnte.

Demnach hatte die alte Frau im Laden gleich mehrere Fragen über ihre Tochter gestellt, zum Beispiel, wie alt sie sei (acht Monate).

Schließlich sei die Frage nach dem Namen der Kleinen gefallen. "Ich sagte, sie heißt Billie, also Billie für ein Mädchen", erklärte Sarah dem US-Magazin. "Und ihre Antwort, direkt in Billies Gesicht, war: 'Dafür wirst du gehänselt werden'", fügte sie hinzu.

Zwar traute Sarah ihren Ohren nicht, behielt aber die Fassung. "Ich fand es einfach nur ärgerlich. Aber es ist typisch für die ältere Generation, ihre Meinung offen zu sagen - sie nehmen kein Blatt vor den Mund", gab sie sich diplomatisch.

Doch ein "Unglück" kommt selten allein.