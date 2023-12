Cheerleaderin überrascht Ehemann mit 28 Freundinnen auf Hochzeit

Als die 31-Jährige selbst an der Reihe war, schlug die Crew wieder zu. Eine der Cheerleaderinnen dachte sich die Choreografie aus und sendete ein Video an alle anderen 27, damit diese heimlich lernen konnten. Darby Cerbo lud das Video der Choreo auf TikTok hoch.

Das Video der Performance ging auf TikTok viral. © Screenshot TikTok/Darby Ball Cerbo

Gegenüber dem amerikanischem "People"-Magazin erzählte Darby Cerbo nun die Geschichte hinter dem Video.

Sie sei sich aber sicher, dass ihr Mann eine Ahnung gehabt hätte, da die Crew öfter Hochzeiten crashe. Überraschend für ihre Cheerleader-Kolleginnen sei gewesen, dass sie für den Tanz extra Schuhe und Kleid gewechselt habe - und dass ihr Vater plötzlich mitmischte!

Als Kind habe dieser ihr Sportteam trainiert. Vor jedem Spiel hätten sie gemeinsam zu dem Song "Thunderstruck" von AC/DC getanzt. "Er besuchte alle meine Veranstaltungen und alle meine Spiele als Cheerleader in der NFL", so die 31-Jährige. Deshalb habe sie unbedingt gewollt, dass ihr Vater mittanze.

Fotos von der Hochzeit zeigen, wie sich der ältere Herr unter die Frauen mischt und ein weiteres Mal zu Thunderstruck die Hüften schwingt. Für Darby Cerbo ein besonderer Moment. "Ich war so aufgeregt während der Performance", so die 31-Jährige.

Denn: "Viele meiner Freunde und Familienangehörigen hatten noch nie die Möglichkeit, mich persönlich auftreten zu sehen. Es hat Spaß gemacht, einen kleinen Einblick in das zu geben, was ich in der NFL gemacht habe."