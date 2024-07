Das ging mächtig schief: Dealer bietet Bundespolizisten Drogen an!

Offenburg - Ein Drogendealer (28) hat seine Ware am Donnerstag den falschen Leuten angeboten.

Die Polizisten am Offenburger Bahnhof waren nicht als solche zu erkennen. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Der 28-Jährige war laut Polizeiangaben am Bahnhof in Offenburg unterwegs. Um Cannabis zu verkaufen, sprach er demnach Passanten an.

Blöd nur, dass mehrere Bundespolizisten in Zivil vor Ort waren. Als der marokkanische Staatsangehörige diese ansprach, gaben sie sich zu erkennen.

Der Drogendealer flüchtete. Kurze Zeit später gelang den Beamten jedoch die Festnahme, bei der ein Polizist leicht verletzt wurde.

Der 28-Jährige trug päckchenweise Haschisch sowie Tabletten eines verschreibungspflichtigen Medikaments bei sich.