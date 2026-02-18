Fluggast wartet auf Gepäck: Was stattdessen erscheint, lässt ihn in Grund und Boden versinken

Pittsburgh (USA) - Was ein Geschwisterpaar auf dem Flughafen in Pittsburgh erlebt hat, beschreibt die Schwester als die besten 30 Minuten ihres Lebens: Statt wie all die anderen Passagiere seinen Koffer am Gepäckband zu erhalten, wurde ein junger Mann bei der Ausgabe vor den Augen aller anderen Reisenden gedemütigt.

Student Hugh (20) staunte nicht schlecht, als das Gepäckband seinen Kofferinhalt einzeln ausspuckte. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ laysuperstar

Die Geschwister Elena und Hugh Leahy waren auf dem Weg zu ihren Großeltern nach Pennsylvania getrennt am Flughafen in Pittsburgh angekommen. Während die 23-Jährige aus Milwaukee angereist war, war die Reise ihres jüngeren Bruders in Gainesville gestartet, wo er derzeit studiert.

Für Elena lief alles wie immer: Nach dem Flug holte die US-Amerikanerin ihre Koffer am Gepäckband ab. Bei Hugh gab es dagegen Probleme. Nach und nach erschien das Gepäck seiner Mitreisenden auf dem Band, während von seiner Tasche jede Spur fehlte. Auf Nachfrage beim Kundenservice erfuhren die Geschwister, dass Hughs Gepäck sich definitiv am Flughafen befinden sollte und man es "sofort hochschicken" würde.

Fünf Minuten später kam Hughs Eigentum tatsächlich zum Vorschein - allerdings anders als erwartet: "Ich unterhielt mich noch mit Elena, und dann, als das Band halb durch war, fragte Elena: 'Ist das deine Socke?' Ich schaute nach, und tatsächlich, sie war es", erinnert sich der 20-Jährige gegenüber PEOPLE. Anschließend tauchte auch noch die Unterhose des Studenten auf und wurde auf dem Gepäckband in die Halle transportiert. Alles auf Video aufgenommen von seiner belustigten Schwester.

"Gott sei Dank war sonst niemand da", meint Elena amüsiert. "Und Gott sei Dank ist das Hugh passiert und nicht mir." In regelmäßigen Abstand konnte Hugh dann mehrere Teile seiner Unterwäsche vom Band pflücken.