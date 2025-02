Was dieser Mann seit 37 Jahren in einem Becher lagert, errät niemand

Dan Bell (48) landete mit seiner Erinnerung an die Schulzeit und den Herbst 1987 einen viralen Hit. © Screenshot/Facebook/Dan Bell

Und zwar mit einem Clip, der nach einer Minute und drei Sekunden mit dem Öffnen eines Gefrierschranks endet.

Dorthin packte Bells Mutter etwas zurück, das seit dem 11. November 1987 mal mehr, mal weniger gehütet wird wie der Heilige Gral.

Wie sich der 48-Jährige im Interview mit People erinnerte, sei er damals noch Schulkind gewesen. Ein Unwetter fegte über seine Heimat nahe Baltimore im US-Bundesstaat Maryland. "Es war noch Herbst und wir hatten so eine Art verrückten Sturm, bei dem wir alle in der Grundschule festsaßen", erzählte Bell.

Zudem habe es heftig geschneit - ungewöhnlich zu dieser Zeit an diesem Ort. Also entschloss sich der damals Zehnjährige, ein Andenken zu behalten. Bell formte eigenhändig einen Schneeball, packte ihn in einen Becher, deckte ihn mit Alufolie ab und stellte ihn in den Froster seiner Eltern. Dort "lebt" der Schneeball bis heute!