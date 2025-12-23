Frau durchsucht Müll in reicher Gegend: Was sie dann findet, macht alle sprachlos

Hinsdale (USA) - Diese Frau "shoppt" auf ihre ganz eigene Weise: Statt in ein Geschäft zu gehen, fährt Claudia Von aus Illinois mit ihrem Auto die Nachbarschaft ab und stößt dabei immer wieder auf wahre Überraschungsfunde. Diesmal suchte sich die US-Amerikanerin für ihre Tour eine reiche Gegend aus. Was dort offenbar entsorgt wurde, verschlägt allen die Sprache!

"Müll-Jägerin" Claudia Von war diesmal in einer reichen Gegend unterwegs auf der Suche nach wertvollen Stücken. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/therichgoodwill

Claudia startete ihr Video, als ihr in der wohlhabenden Wohngegend ein Objekt an einer verschneiten Straße ins Auge fiel. Ziemlich unscheinbar war dort eine schwarze Tasche zusammen mit anderem "Unrat" an zwei Mülltonnen entsorgt worden.

"Interessant, ist das eine Handtasche? Vielleicht ist sie kaputt. Vielleicht könnten wir sie reparieren", ist die erfahrene "Garbage Pickerin" sofort Feuer und Flamme. Mit ihrem Smartphone in der Hand eilt sie zu den Tonnen, schnappt sich die Tasche und trägt sie zurück zu ihrem Auto.

In ihrem Fahrzeug untersucht Claudia ihren Fund nun eingehend und stellt überwältigt fest: "Das ist ja total unerwartet, aber ist das eine Christian Louboutin Tasche?" Später wird sie herausfinden, dass es sich tatsächlich um eine echte Designertasche handeln wird.

Das Modell "Cabata large", ein Shopper aus Kalbsleder, der mit Spikes versehen wurde – kostet laut Website des Herstellers aktuell 1390 Euro. Claudias Fundstück ist zwar am Henkel gerissen, im Inneren findet die US-Amerikanerin aber sogar noch einen weiteren Louboutin-Artikel und ein Haarband.