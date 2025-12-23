Frau durchsucht Müll in reicher Gegend: Was sie dann findet, macht alle sprachlos
Hinsdale (USA) - Diese Frau "shoppt" auf ihre ganz eigene Weise: Statt in ein Geschäft zu gehen, fährt Claudia Von aus Illinois mit ihrem Auto die Nachbarschaft ab und stößt dabei immer wieder auf wahre Überraschungsfunde. Diesmal suchte sich die US-Amerikanerin für ihre Tour eine reiche Gegend aus. Was dort offenbar entsorgt wurde, verschlägt allen die Sprache!
Claudia startete ihr Video, als ihr in der wohlhabenden Wohngegend ein Objekt an einer verschneiten Straße ins Auge fiel. Ziemlich unscheinbar war dort eine schwarze Tasche zusammen mit anderem "Unrat" an zwei Mülltonnen entsorgt worden.
"Interessant, ist das eine Handtasche? Vielleicht ist sie kaputt. Vielleicht könnten wir sie reparieren", ist die erfahrene "Garbage Pickerin" sofort Feuer und Flamme. Mit ihrem Smartphone in der Hand eilt sie zu den Tonnen, schnappt sich die Tasche und trägt sie zurück zu ihrem Auto.
In ihrem Fahrzeug untersucht Claudia ihren Fund nun eingehend und stellt überwältigt fest: "Das ist ja total unerwartet, aber ist das eine Christian Louboutin Tasche?" Später wird sie herausfinden, dass es sich tatsächlich um eine echte Designertasche handeln wird.
Das Modell "Cabata large", ein Shopper aus Kalbsleder, der mit Spikes versehen wurde – kostet laut Website des Herstellers aktuell 1390 Euro. Claudias Fundstück ist zwar am Henkel gerissen, im Inneren findet die US-Amerikanerin aber sogar noch einen weiteren Louboutin-Artikel und ein Haarband.
Müll-Jägerin macht Luxus-Fund in reicher Gegend
Unglaublich - finden auch ihre Zuschauer: "Ich kann es immer noch nicht fassen, dass jemand diese wunderschöne Ledertasche einfach in eine Schneewehe geworfen hat", kommentiert eine Person Claudias Video. Eine andere macht das Ganze sogar wütend: "Mal ganz ehrlich – wissen diese Leute denn nicht, dass man so viele dieser Sachen an Wohltätigkeitsorganisationen für Frauen und Kinder spenden kann, anstatt sie auf den Müll zu werfen?"
Andere Follower befürchten, dass jemand die Tasche gestohlen und daraufhin in jener Straße entsorgt haben könnte.
Claudias Jagdtrieb wurde von ihrem Luxus-Fund regelrecht angefeuert. Im Laufe des Videos stößt die Frau aus Illinois noch auf einen Camping-Klappstuhl, ein Marken-Babybett sowie mehrere Tische, die sie teilweise aus dem Schnee ausbuddeln muss.
"Luxus verschwindet nicht, wenn er kaputtgeht", fasst Claudia ihre erfolgreiche Müll-Suche zusammen. Ihr Clip erreichte auf Instagram innerhalb eines Tages fast fünf Millionen Aufrufe.
