 42.836

Mann will Gesichts-Tattoos für Hochzeit loswerden: Was er dann tut, beeindruckt so viele

Das war für die Agentur The 911 Stylist ein extremer Fall. Normalerweise ist man dort für das Styling von Bräuten und Models zuständig - diesmal aber nicht.

Von Christian Norm

Longwood (Florida, USA) - Das war für sie ein extremer Fall. Normalerweise ist die Agentur "The 911 Stylist" auf exklusive Haar- und Make-up-Kreationen für Models und Bräute spezialisiert. Doch im vergangenen Monat war ein ganz anderer "Kandidat" zu Gast im Salon des Dienstleisters in Longwood, Florida.

Dieser Kunde wollte seine Gesichts-Tattoos loswerden. Aber nur für einen besonderen Tag.
Dieser Kunde wollte seine Gesichts-Tattoos loswerden. Aber nur für einen besonderen Tag.  © Bildmontage: TikTok/Screenshots/the911stylist

In einem viralen TikTok-Video ist das wohl kurioseste Makeover der Agentur zu sehen. Darin sitzt ein junger Mann im Salon der Stylistinnen. Was sofort ins Auge fällt: Nicht nur die Arme des Kunden sind mit Tattoos übersät, sondern auch sein Gesicht.

Genau das ist der Knackpunkt, weshalb er sich dort eingefunden hat. Denn wie der Untertitel verrät, heiratet seine Schwester an diesem Tag. Um bei der Trauung nicht das schwarze Schaf zu sein, wünscht sich der US-Amerikaner nichts Geringeres, als ein Tattoo-freies Gesicht.

Seine Idee: Die Stylistinnen sollen ihm die "Gesichtsbemalung" in einem aufwendigen Verfahren "wegschminken".

Mädchen freut sich auf Geburtstags-Gäste: Doch dann brechen ihr alle das Herz
Kurioses Mädchen freut sich auf Geburtstags-Gäste: Doch dann brechen ihr alle das Herz

Dieser Herausforderung stellt sich The 911 Stylist - und setzt dabei auf eine spezielle Methode.

Millionenfach geklicktes TikTok-Video zeigt kurioses Makeover

Das Prozedere zieht sich. Am Ende hat der Kunde aber ein "glattes" Gesicht ohne Tattoos.
Das Prozedere zieht sich. Am Ende hat der Kunde aber ein "glattes" Gesicht ohne Tattoos.

Weil sich diese so lange hinzieht, läuft in dem Clip ein Zeitraffer, der immerhin rund eine Minute dauert. Darin ist zu sehen, wie die Tattoos des Gastes nach und nach mit Airbrush-Technik verschwinden.

Ein einfaches "Übermalen" reicht definitiv nicht aus, wie das Video auf TikTok eindrucksvoll zeigt. Immer wieder muss mit der Technik, bei der Farbe mithilfe von Druckluft auf die Haut aufgetragen wird, nachgebessert werden.

Doch am Ende sitzt der Kunde wirklich mit einem Gesicht da, auf dem keine Tattoos mehr zu erkennen sind. Beim TikTok-Publikum macht dieses Umstyling mächtig Eindruck.

25-Jährige heiratet 68-Jährigen: Das ist ihre Begründung
Kurioses 25-Jährige heiratet 68-Jährigen: Das ist ihre Begründung

Seit der Clip am 19. Dezember veröffentlicht worden ist, hat er acht Millionen Klicks erreicht. Hinzu kommen mehr als 400.000 Likes. Doch was passiert, wenn es regnet? Auf diese Frage antwortet The 911 Stylist in einem Unterkommentar: "Gar nichts, es ist wasserdicht."

Die Hochzeit konnte nach diesem gelungenen Makeover also kommen!

Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/the911stylist

Mehr zum Thema Kurioses: