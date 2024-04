Die Macht der Polizei war stärker: Star-Wars-"Stormtrooper" sorgt für Ärger im Zug

Aberdeen (Vereinigtes Königreich) - Star-Wars-Fan Dan Gillespies (50) wird sich in Zukunft gut überlegen, ob er sich noch einmal in der Öffentlichkeit als "Stormtrooper" zeigt. Ein am Samstag aus Aberdeen (Schottland) abfahrender Zug musste seinetwegen umgeleitet werden. Der Grund: Ein anderer Passagier beschwerte sich, dass er eine "Schusswaffe" trug.