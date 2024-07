Frau reißt Fußboden in neuem Haus raus: Kurz darauf ruft sie schockiert die Polizei

Mittlerer Westen (USA) - Erst entdeckte sie ein Leck, dann riss sie mit der Hilfe ihres Mannes den Fußboden heraus. Kurz darauf drehte Audrey komplett durch. Die junge Frau aus den USA hatte kürzlich mit ihrem Partner ein Haus im Mittleren Westen gekauft. Dort herrschte nun Panik. Denn es sah so aus, als wäre dort ein Mord geschehen. Schockiert rief Audrey die Polizei an.

Doch auch Folgevideos wurden bereits millionenfach angeklickt. Kein Wunder: Schließlich wollen viele TikToker wissen, ob wirklich jemand in dem Haus ums Leben gekommen ist.

Dort landete sie aus dem Stand einen riesigen viralen Hit. So kamen binnen weniger als drei Tagen fast 15 Millionen Klicks zusammen.

Zum Glück stellte sich heraus, dass es sich hierbei nicht um Blut handelt. © TikTok/Screenshot/chickennuggetlife8806

"Ich brauchte eine ganze Weile, um zu verarbeiten, was ich da gesehen habe. Ich will nicht glauben, dass ein Verbrechen geschehen ist. Aber in Anbetracht des Zustands des Hauses könnte es durchaus möglich sein", erklärte Audrey dem US-Magazin.

Die Polizei nahm den Anruf der jungen TikTokerin entsprechend ernst. Schon bald kam ein Kriminalbeamter, um den vermeintlichen Tatort zu untersuchen. Auch die Spurensuche des Mannes dokumentierte Audrey teilweise auf TikTok.

Newsweek wollte es ganz genau wissen, hakte bei der zuständigen Behörde nach. "Er stellte fest, dass die Flecken kein Blut waren. Es sieht so aus, als wären die Flecken eine farbähnliche Substanz", so die Erklärung der Polizei.

Was bleibt, ist viel Lärm um ein paar Farbkleckse. Doch gelohnt hat sich der kuriose Fund für Audrey, die nun mehrere virale Hits hat, allemal.

"Die Reaktionen im Internet waren etwas überwältigend. Wenn man ein Video postet, besteht immer die Chance, dass es viral geht. Aber so klischeehaft es auch klingen mag. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass dieses hier so viral geht", freut sie sich im Nachhinein.