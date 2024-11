Diebe klauen Portemonnaie aus Auto: Das Opfer kann nur müde lachen!

Houston (USA) - Dass Menschen, die Opfer von Diebstahl wurden, ihr Schicksal in den sozialen Medien öffentlich machen, ist keine Seltenheit. Doch dass die Betroffenen beim Berichten in die Kamera kichern, kommt definitiv nicht so oft vor. Der Musiker und Lehrer Michael Rowlands Jr. konnte sich vor Lachen kaum halten, als Einbrecher etwas aus seinem Auto mitgehen ließen.

Michael Rowlands Jr. wurde in Texas Opfer eines Autoeinbruchs. Als er sah, was der Dieb klaute, musste er lachen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/dressy.fits

Der Mann aus Houston in Texas war gerade aus dem Fitnessstudio gekommen, als er bemerkte, dass die Seitenscheibe seines Autos eingeschlagen worden war. Und damit nicht genug: Der oder die Täter hatten sein Auto durchwühlt und seine Brieftasche, die er im Mittelfach zwischen den Sitzen zurückgelassen hatte, geklaut.

Als ihm klar wurde, was dies für den Einbrecher bedeutete, zückte er kurzerhand sein Handy, um für ein Instagram-Video schmunzelnd über den Vorfall zu berichten.

"An den Idioten, der in mein Auto eingebrochen ist und versucht, meine Kreditkarten an der Tankstelle zu benutzen", sagt Michael in die Kamera. "Ich bekomme tatsächlich detaillierte Benachrichtigungen", ergänzt er und meint damit, inwiefern seine Kreditkarten genutzt werden.

Allerdings bereiteten ihm diese Informationen nicht wirklich Sorge - im Gegenteil!