Unfall gibt Rätsel auf: Frau fällt in tiefen Schacht, will aber keine Hilfe

Arizona (USA) - Eine Frau stürzte am Sonntagabend in einen trockengelegten Schacht. Doch anstatt um Hilfe zu rufen, verbrachte sie die Nacht in Dunkelheit.

Durch ihren Sturz habe die Frau Verletzungen an Beinen und Hüfte davongetragen und konnte sich aus eigener Kraft nicht aus ihrer Lage befreien. Auch eine Leiter, die an der Wand des Schachts befestigt war, habe sie sich nicht zunutze machen können.

Die Kameraden der Feuerwehr aus Chandler im US-Bundesstaat Arizona standen nach ihrem Einsatz am Montag vor einem Rätsel. Warum hatte eine Frau, die tags zuvor viereinhalb Meter tief in einen Schacht gefallen war, erst Stunden später um Unterstützung gebeten?

Am Montag rückten die Rettungskräfte schließlich mit schwerem Gerät an, verschafften sich ein Bild von der Situation und holten die vom Erdboden Verschluckte zurück an die Oberfläche. Nach ihrer Befreiung wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht und hatte offenbar keine Lust auf Austausch mit ihren Helfern.

"Sie hat uns nicht wirklich viele Details darüber gegeben, wie es zu dem Vorfall gekommen ist", sagte Carlos Vargas, Leiter des Chandler Fire Department.