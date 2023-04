DJane kommt wegen ihres Outfits gar nicht erst in den Club: So sieht es aus

Curitiba (Brasilien) - Sie konnte ihren Auftritt bereits abbrechen, bevor sie überhaupt auf der Bühne stand: Elis Nesbsniak (28) wurde noch vor der Marta Bar in der brasilianischen Stadt Curitiba am Eingang abgewiesen. Grund war ihr sexy Outfit, das dem Sicherheitsdienst sofort ein Dorn im Auge war.

"Natürlich ist das Oberteil tief ausgeschnitten, aber nicht übertrieben. Unabhängig davon hat die Bar keine Bekleidungsbeschränkungen veröffentlicht", so die 28-Jährige.

"Das ist (...) das Outfit, das ich immer trage, wenn ich als DJ auflege, es ist ein Markenzeichen", ärgerte sich die Brasilianerin in ihrem Insta-Posting. Dort zeigte sie auch Bilder ihrer kuriosen "Arbeitskleidung".

Vor wenigen Tagen machte die DJane ihrem Ärger auf Instagram Luft. Vor allem, weil sie bei ihren Auftritten immer den gleichen Look trägt: Strapse, Fishnet, megatiefes Dekolleté.

So sieht das klassische Club-Outfit von Elis Nesbsniak aus. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/sexy_beatz_dj

Neben ihren Auftritten als DJane betreibt Nesbsniak auch ein OnlyFans-Konto. Einer der Sicherheitsleute habe womöglich Bedenken gehabt, sie könne im Club erotische Inhalte produzieren, so die Künstlerin.

Für die junge Dame ein Witz: Sie beschuldigte die Securitys einer "Hotness-Phobie". "Ich wollte dort abhängen, essen und dann in dem Club spielen, in dem ich angeheuert wurde", schrieb das OnlyFans-Model.

Auf dem Instagram-Account der brasilianischen DJane finden sich zahlreiche Selfies, in denen sie ihr klassisches Outfit präsentiert. Der Punkt geht in jedem Fall an Nesbsniak: Im Club hätten alle wissen können, wen sie da gebucht hatten.