Mann findet Zettel an seinem beschädigten Auto: Was er da lesen muss, kann er nicht glauben

Australien - Was für ein dreister Doppelschlag! Zuerst stellte der Australier Kos fest, dass sein Auto beschädigt war, als er vor wenigen Tagen zum Parkplatz kam. Dann entdeckte er hinter dem Scheibenwischer einen Zettel. Doch statt einer Entschuldigung und Kontaktdaten erwartete ihn etwas ganz anderes.

Statt Kontaktdaten enthielt der Zettel nur Beleidigungen und Beschimpfungen. © Reddit/Screenshot/u/-KosSomeSayKosm-

"Ich konnte dein winziges Auto nicht sehen, als ich rückwärts gefahren bin. Und jetzt ist mein Auto gefi***. Es waren auch Leute da, also musste ich eine Nachricht hinterlassen. F*** dich", so der Unfallverursacher in fehlerhaftem Englisch.

"Ich sah den Schaden an meinem Auto und war ziemlich überrascht", erklärte Kos diese Woche in einem Interview mit Newsweek. "Als ich die Nachricht zum ersten Mal sah, war ich erleichtert. Ich dachte, der Verursacher wäre anständig genug, seine Daten zu hinterlassen", fügte er hinzu.

Kurz darauf folgte die Ernüchterung. Kos konnte nicht glauben, was er da lesen musste.

"In dem Moment, als ich die Nachricht sah, musste ich lachen, obwohl ich ziemlich verärgert war", gab er gegenüber dem US-Magazin zu.

Aber wie ging es danach weiter?