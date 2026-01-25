Mutter schmeißt eigene Tochter aus dem Fenster - um ihr Leben zu retten
Milwaukee (USA) - Dramatische Szenen in der US-Großstadt Milwaukee: Eine 28-jährige Frau musste ihre eigene Tochter (9) aus dem Fenster ihrer Wohnung schubsen, um sie vor einem ausgebrochenen Feuer zu retten. Sie selbst landete in der Intensivstation. Ein Nachbar der Familie wird nun wegen Brandstiftung angeklagt.
Wie CBS 58 berichtet, brach das Feuer am Morgen des 16. Januars aus. Eine Frau namens Kessy fasste dabei eine schwierige Entscheidung: Um ihre Tochter Ni'ah zu retten, schubste sie das Mädchen aus dem Fenster aus der zweiten Etage des Wohnhauses.
"Wenn man darüber nachdenkt [...], sie aus dem zweiten Stock auf den Boden zu werfen ist sicherer, als sie lebendig verbrennen zu lassen", sagte Diana Falcon, die Mutter bzw. Großmutter der beiden gegenüber dem Nachrichtensender.
Glücklicherweise befanden sich einige Nachbarn bereits vor dem Haus und konnten die Neunjährige auffangen. Insgesamt wurden fünf Personen bei dem Brand verletzt, darunter auch Ni'Lahs Mutter.
Kessys Schwester Adriana Maldonado richtet wenig später eine GoFundMe-Seite für ihre Verwandten ein: "Das Wohnhaus meiner Schwester in Milwaukee wurde absichtlich in Brand gesteckt, wodurch mehrere Familien vertrieben und verheerende Verluste verursacht wurden. Wir sammeln Spenden, um Kessy (28), Luis (32) und ihre neunjährige Tochter Ni’Lah zu unterstützen", heißt es dort.
Nachbar soll Gebäude wegen Marihuana-Konsum angezündet haben
Tatsächlich wurde mittlerweile ein weiterer Bewohner des Hauses wegen des Zwischenfalls festgenommen. Keith Luko (44) soll von einer Überwachungskamera dabei gefilmt worden sein, wie er Stunden vor dem Feuer seine Sachen aus dem Gebäude schleppte und dann flüchtete, als die Flammen ausbrachen.
Laut FOX 6 Milwaukee gab der 44-Jährige mittlerweile wohl zu, im Flur Benzin verschüttet und angezündet zu haben. Er sei verärgert darüber gewesen, dass seine Nachbarn in dem Wohnhaus Marihuana rauchten.
Auf der Spendenseite heißt es indes: "Über die körperlichen Verletzungen hinaus ist diese Familie auch mit dem schweren emotionalen Trauma des Erlebnisses konfrontiert und benötigt fortlaufende Therapie und psychische Unterstützung, während sie die durch dieses Ereignis verursachte Angst, den Verlust und den Stress verarbeiten muss."
Bislang wurden bei GoFundMe umgerechnet fast 5000 Euro für die dreiköpfige Familie gespendet.
Titelfoto: Montage: GoFundMe/ Help Kessy’s Family Rebuild After Arson Tragedy