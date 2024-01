Dreier in der Hochzeitsnacht! Braut gesteht: "Ich lasse meine Brautjungfer mit meinem Ehemann schlafen"

USA - Was für viele Frischvermählte wohl der größte Albtraum wäre, ist für Katey und ihren Mann Dan freudige Realität: Sowohl vor als auch nach ihrer Hochzeit waren sie untreu! Dabei kam und kommt es sogar regelmäßig zu 'Seitensprüngen' mit der Brautjungfer von Katey.

Katey und ihr Mann Dan heirateten im vergangenen Jahr. © Montage: Instagram/kateyamyx

Kirsty und Tom lernten Katey und Dan beim Swingen kennen. Über ihre Erfahrungen berichteten die vier nun ganz offen in der Sendung "Love Don't Judge".

Nach ihrer Hochzeit begannen Kirsty und Tom über ihre sexuellen Vorlieben zu sprechen. Bald waren sie in der Swinger-Welt angekommen, wo sie auch auf Katey und Dan trafen.

"Ich sagte zu Katey, dass ich sie mit einem anderen Mann sehen wollte. Sie war etwas schockiert, aber irgendwann hat alles geklappt", erzählte Dan von den Swinger-Anfängen in seiner Beziehung. "Ich denke, von dem Tag an, als wir Kirsty und Tom trafen, hatten wir automatisch diese Verbindung. Und das ist von da an gewachsen", sagte seine Frau.

"Es ist genau wie eine normale Freundschaft, aber mit Vorteilen", erklärte Tom die Beziehung des Vierer-Gespanns. Die "Vorteile" sind in ihrem Fall, dass sie miteinander schlafen.

Daran änderte auch die Hochzeit von Katey und Dan im vergangenen Jahr nichts! Kirsty war dabei sogar Kateys Brautjungfer.