E-Scooter rauscht in Auto: Fahrer legt sich auf die Straße und schläft ein

Düsseldorf - Am Osterwochenende hat sich in Düsseldorf ein besonderer Polizeieinsatz ereignet. Einem 45-Jährigen drohen seitdem harte Konsequenzen.

Die Polizei fand den 45-Jährigen schlafend neben seinem E-Scooter vor. Jetzt laufen die Ermittlungen. © Friso Gentsch/dpa

Den Startschuss gesetzt habe nach Angaben der Polizei eine Kollision zwischen dem 45-Jährigen und dessen E-Scooter sowie dem Auto eines 25 Jahre alten Düsseldorfers.

Unmittelbar nach dem Unfall hatte der E-Scooter-Fahrer noch zu verstehen gegeben, dass es ihm gut gehe.

Allerdings sei er so müde gewesen, dass er sich erst einmal auf den Asphalt legen musste, um eine Mütze Schlaf zu bekommen.

Dieses Bild zeigte sich auch den kurz darauf anrückenden Einsatzkräften, die den 45-Jährigen neben dem E-Scooter schlafend auf dem Boden vorfanden.