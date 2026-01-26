Teurer Klunker: Familie entdeckt Diamanten in ihrem Gebäck

Gent (Belgien) - In Deutschland eher unbekannt, in Frankreich und Belgien weitverbreitet, erfreut sich der Brauch des "Dreikönigskuchens" großer Beliebtheit. Sonst werden immer getrocknete Bohnen oder eine kleine Figur in den Teig gearbeitet. Doch der Kuchen einer belgischen Familie überraschte sie mit einem echten Klunker.

Der kleine Diamant aus dem Inneren des Kuchens ist stolze 500 Euro wert. Wolke (13) möchte sich daraus ein tolles Erinnerungsstück fertigen lassen. (Symbolbild) © 123RF/jacephoto

Der "Dreikönigskuchen" ist eine Tradition, die ihren Ursprung wahrscheinlich im 16. Jahrhundert hat. So wird am 6. Januar - dem Tag der Heiligen Drei Könige - in vielen Familien der "Dreikönigskuchen" angeschnitten und gegessen. Das Besondere an dem sonst so einfachen Gebäck ist ein kleiner Gegenstand in seinem Inneren.

Wer diesen nämlich in seinem Kuchenstück wiederfindet, wird an diesem Tag zum "Bohnenkönig" ernannt und darf sich die mitgelieferte Pappkrone aufsetzen. Normalerweise handelt es sich bei diesem Gegenstand um eine getrocknete Bohne, eine Münze oder eine kleine Figur.

Doch wie die belgische Zeitung "Het Laatste Nieuws" berichtete, war es im Falle der 13-jährigen Wolke und ihren beiden Müttern Annick und Eline aus Belgien ein kleiner Diamant, der im Kuchenteig versteckt war.

Anfangs dachte das Trio, dass es sich lediglich um einen kleinen Scherz der Bäckerei Baba Jacquet handelte, als sie eine kleine, diamantförmige Schachtel in ihrem Kuchen fanden.