UFO über Area 51? Backpacker filmt rätselhaftes Flugobjekt über Militärbasis

Nevada (USA) - Ein ungewöhnliches Flugobjekt sorgte über dem streng geheimen Militärstützpunkt Area 51 in den USA für Aufsehen.

Anders Otteson beschrieb das Flugobjekt als gleichseitiges Dreieck, das weder Flügel noch abgeflachte Heckkanten aufwies. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/uncannyexpeditions

Der Rucksacktourist Anders Otteson filmte am 14. Januar um 3 Uhr nachts in der Wüste nahe des Stützpunkts in Nevada für seinen YouTube-Kanal "Uncanny Expeditions", als ihm plötzlich etwas Seltsames am Nachthimmel auffiel.

Über dem Militärgelände "Area 51" war ein "Dorito"-förmiges Flugobjekt sichtbar.

Das unerwartete Flugobjekt, das er beobachtet hatte, beschrieb er als gleichseitiges Dreieck, das weder Flügel noch abgeflachte Heckkanten aufwies. Er sagte im Video: "Handelt es sich um einen geheimen Testflug oder einen gewöhnlichen Trainingsflug? Ich denke, wir haben hier definitiv etwas Interessantes."

Wie Mirror berichtet, wurde zudem in der Nähe über unverschlüsselte Funkfrequenzen ein ungewöhnliches Muster aus Codewörtern erfasst, die mit Snacks und Lebensmitteln zu tun haben sollen.