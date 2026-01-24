UFO über Area 51? Backpacker filmt rätselhaftes Flugobjekt über Militärbasis
Nevada (USA) - Ein ungewöhnliches Flugobjekt sorgte über dem streng geheimen Militärstützpunkt Area 51 in den USA für Aufsehen.
Der Rucksacktourist Anders Otteson filmte am 14. Januar um 3 Uhr nachts in der Wüste nahe des Stützpunkts in Nevada für seinen YouTube-Kanal "Uncanny Expeditions", als ihm plötzlich etwas Seltsames am Nachthimmel auffiel.
Über dem Militärgelände "Area 51" war ein "Dorito"-förmiges Flugobjekt sichtbar.
Das unerwartete Flugobjekt, das er beobachtet hatte, beschrieb er als gleichseitiges Dreieck, das weder Flügel noch abgeflachte Heckkanten aufwies. Er sagte im Video: "Handelt es sich um einen geheimen Testflug oder einen gewöhnlichen Trainingsflug? Ich denke, wir haben hier definitiv etwas Interessantes."
Wie Mirror berichtet, wurde zudem in der Nähe über unverschlüsselte Funkfrequenzen ein ungewöhnliches Muster aus Codewörtern erfasst, die mit Snacks und Lebensmitteln zu tun haben sollen.
Rund um die Region von Area 51 kommt es immer wieder zu ungewöhnlichen Sichtungen
Otteson und der UFO-Forscher Jörg Arnu berichteten, ungewöhnliche Begriffe wie "Imperial mit Knoblauch", "Brezel-Snack" und "Kühlschrankgetränk" über Funk gehört zu haben.
Trotz dieser merkwürdigen Beobachtungen schließt der Rucksacktourist nicht aus, dass das "Dorito"-förmige Objekt, das er gesehen hat, ein Militärbomber gewesen sein könnte und die seltsamen Begriffe lediglich Teil des militärischen Jargons waren.
Sein Video wurde bereits über 200.000-mal angesehen und liefert in den Kommentaren reichlich Anlass für Spekulationen und Verschwörungstheorien rund um den streng geheimen Militärstützpunkt.
Denn immer wieder berichten Menschen aus der Region von UFO-Sichtungen und ungewöhnlichen Phänomenen.
Offiziell betont die US-Regierung jedoch, dass es sich bei Area 51 lediglich um ein Testgelände für Flugzeuge handelt.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/uncannyexpeditions, Bridget Bennett / AFP