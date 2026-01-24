UFO über Area 51? Backpacker filmt rätselhaftes Flugobjekt über Militärbasis

Ein ungewöhnliches Flugobjekt sorgte über dem streng geheimen Militärstützpunkt Area 51 in den USA für Aufsehen.

Von Isabel Klemt

Nevada (USA) - Ein ungewöhnliches Flugobjekt sorgte über dem streng geheimen Militärstützpunkt Area 51 in den USA für Aufsehen.

Anders Otteson beschrieb das Flugobjekt als gleichseitiges Dreieck, das weder Flügel noch abgeflachte Heckkanten aufwies.
Anders Otteson beschrieb das Flugobjekt als gleichseitiges Dreieck, das weder Flügel noch abgeflachte Heckkanten aufwies.  © Bildmontage: Instagram/Screenshot/uncannyexpeditions

Der Rucksacktourist Anders Otteson filmte am 14. Januar um 3 Uhr nachts in der Wüste nahe des Stützpunkts in Nevada für seinen YouTube-Kanal "Uncanny Expeditions", als ihm plötzlich etwas Seltsames am Nachthimmel auffiel.

Über dem Militärgelände "Area 51" war ein "Dorito"-förmiges Flugobjekt sichtbar.

Das unerwartete Flugobjekt, das er beobachtet hatte, beschrieb er als gleichseitiges Dreieck, das weder Flügel noch abgeflachte Heckkanten aufwies. Er sagte im Video: "Handelt es sich um einen geheimen Testflug oder einen gewöhnlichen Trainingsflug? Ich denke, wir haben hier definitiv etwas Interessantes."

Liebe hoch drei: Frau verknallt sich in Zwillingsbrüder und beginnt mit beiden eine Beziehung
Kurioses Liebe hoch drei: Frau verknallt sich in Zwillingsbrüder und beginnt mit beiden eine Beziehung

Wie Mirror berichtet, wurde zudem in der Nähe über unverschlüsselte Funkfrequenzen ein ungewöhnliches Muster aus Codewörtern erfasst, die mit Snacks und Lebensmitteln zu tun haben sollen.

Rund um die Region von Area 51 kommt es immer wieder zu ungewöhnlichen Sichtungen

Area 51 ist ein streng geheimer Militärstützpunkt, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. (Archivfoto)
Area 51 ist ein streng geheimer Militärstützpunkt, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. (Archivfoto)  © Bridget BENNETT / AFP

Otteson und der UFO-Forscher Jörg Arnu berichteten, ungewöhnliche Begriffe wie "Imperial mit Knoblauch", "Brezel-Snack" und "Kühlschrankgetränk" über Funk gehört zu haben.

Trotz dieser merkwürdigen Beobachtungen schließt der Rucksacktourist nicht aus, dass das "Dorito"-förmige Objekt, das er gesehen hat, ein Militärbomber gewesen sein könnte und die seltsamen Begriffe lediglich Teil des militärischen Jargons waren.

Sein Video wurde bereits über 200.000-mal angesehen und liefert in den Kommentaren reichlich Anlass für Spekulationen und Verschwörungstheorien rund um den streng geheimen Militärstützpunkt.

Er dachte, seine Freundin ist im Fluss: Betrunkener stürzt sich in eiskaltes Wasser
Kurioses Er dachte, seine Freundin ist im Fluss: Betrunkener stürzt sich in eiskaltes Wasser

Denn immer wieder berichten Menschen aus der Region von UFO-Sichtungen und ungewöhnlichen Phänomenen.

Offiziell betont die US-Regierung jedoch, dass es sich bei Area 51 lediglich um ein Testgelände für Flugzeuge handelt.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/uncannyexpeditions, Bridget Bennett / AFP

Mehr zum Thema Kurioses: