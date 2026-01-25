Mädchen weint, als sie Bilder von Schwangerschaft sieht: Grund lässt Mutter staunen
Texas (USA) - In der heutigen Zeit wird alles mit dem Handy mitgefilmt. Kein Wunder, dass die Kleinsten inzwischen ziemlich detailliert nachverfolgen können, wie sie als Babys waren - und wie die Schwangerschaft ihrer Mutter verlief. So geht es auch Kinzley (3) aus Texas. Das kleine Mädchen durfte sich kürzlich einen Zusammenschnitt der Schwangerschaft ihrer Mutter ansehen. Was sie dann sagte, sorgte nicht nur bei Mama Lindsie (34) für Staunen, sondern auch beim TikTok-Publikum.
Ja, genau dieser Moment, in dem Kinzley sich alte Handyclips anschaut, wurde ebenfalls per Smartphone auf Video festgehalten. In der herzzerreißenden Aufnahme weint die Dreijährige bittere Tränen, als sie den runden Bauch ihrer Mutter sieht.
"Sobald sie das Video sah, war sie wie gebannt und wollte es immer und immer wieder sehen. Jedes Mal wurde sie trauriger und fing schließlich an zu weinen. Da habe ich sie gefragt, warum sie so traurig ist", erzählte ihre Mutter Lindsie jetzt in einem Interview mit Newsweek.
Zu ihrer Überraschung erzählte die Kleine ihr, dass sie dorthin, also in Mamas Bauch, zurückwolle. Dieser Wunsch sorgte allerdings nicht nur bei der 34-Jährigen für Staunen, sondern auch beim TikTok-Publikum.
So sind seit dem 13. Januar 1,4 Millionen Klicks auf TikTok zusammengekommen, dazu mehr als 240.000 Likes. Auch die Kommentarspalte ist mit Hunderten Beiträgen gut gefüllt.
Aber wie kommt Kinzley darauf, in Mamas Buch zurückzuwollen?
Schwangerschaftsvideo ist mittlerweile auf TikTok zu sehen
Viraler TikTok-Hit zeigt überraschende Reaktion der Tochter
"Ich hatte das Gefühl, sie erinnerte sich daran, dort gewesen zu sein, weil sie immer wieder sagte, sie wolle zurück", erklärte die Texanerin gegenüber dem US-Magazin.
Dem habe sie allerdings schnell entgegengewirkt. "Nachdem sie angefangen hatte zu weinen, hielt ich sie einfach im Arm und sagte ihr, dass ich sie nicht mehr jeden Tag sehen könnte und sie uns dann auch nicht mehr jeden Tag sehen würde, wenn sie zurückginge", so Lindsie.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/lindsieostrowski