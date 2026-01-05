Egal ob auf dem Kühlschrank, in der Mülltonne oder im Klo: Dieser Mann läuft überall fünf Kilometer
Atlanta (USA) - Ende Oktober des vergangenen Jahres startete Jacob Abrams Cohen (28) mit seiner irrwitzigen Idee auf seinem Instagram-Kanal. Was als einfacher Jux anfing, entwickelte sich bald zu einem festen Bestandteil seines Contents in den sozialen Medien.
Auf seinem Instagram-Profil lud der 28-Jährige am 29. Oktober ein Video hoch, in dem er fünf Kilometer in seiner Wohnung zurücklegte. Immer und immer wieder zog er Kreise um seinen Couchtisch, bis er schließlich nach 51 Minuten und 36 Sekunden zumindest die imaginäre Ziellinie überquerte.
Sein Ziel war simpel: Er rennt jeden Tag fünf Kilometer um einen zufälligen Gegenstand, bis er 100.000 Follower auf seinem Instagram-Kanal und einen Vertrag mit einer beliebigen Sportmarke unterzeichnet hat, die ihn als Athleten sponsern möchte.
Einen Tag später folgte der nächste Lauf. Dieses Mal zog Jacob seine Runden um ein Fahrrad, welches irgendwo in Atlanta abgestellt wurde. Und so zogen die Tage ins Land, an denen Jacob jeden Tag aufs Neue seine fünf Kilometer zurücklegte. Im Laufe der Zeit rannte er in einem Fahrstuhl, auf seinem Bett, in seiner Dusche, in einer Mülltonne, auf einer Rutsche oder auch auf seinem Küchenschrank. Jedes Mal, wenn seine Follower dachten, dass Jacob keine Ideen mehr hat, um seinen nächsten Versuch noch kurioser zu machen, zaubert der passionierte Läufer eine neue Idee aus dem Hut.
Schließlich, knapp acht Wochen nach dem Start seiner irrwitzigen Challenge, schaffte Jacob das, wovon er so lange geträumt hat. Sein Kanal knackte die 100.000 Follower, woraufhin er sich in einem emotionalen Video bei all denen bedankte, die ihn auf seiner Reise begleitet haben.
Vom übergewichtigen Drogen-Junkie zum Marathon-Athleten
Am 11. Dezember postete Jacob einen ehrlichen Rückblick auf sein vergangenes Leben. Seine Follower bekamen in diesem Beitrag erstmals ein ganz anderes Gesicht des immer-frohen Läufers zu sehen. Jacob beichtet, dass er lange Zeit Drogen missbraucht hat, um der Realität zu entfliehen. Neben Alkohol und Tabak missbrauchte er auch Benzodiazepine, die eigentlich dafür da sind, bei Betroffenen Angstzustände zu lindern.
Doch im Laufe der Jahre realisierte der Marathon-Läufer, dass es so nicht weitergehen kann. Er raffte sich auf, nahm über ein Jahr hinweg ganze 15 Kilo ab, schwor den Drogen ab und verschrieb sich dem Sport - oder wie Jacob schreibt: "Ich habe dieselbe süchtige Persönlichkeit, nur ein anderes Ventil."
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot/instagram.com/notreallywellness