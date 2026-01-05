Egal ob auf dem Kühlschrank, in der Mülltonne oder im Klo: Dieser Mann läuft überall fünf Kilometer

Atlanta (USA) - Ende Oktober des vergangenen Jahres startete Jacob Abrams Cohen (28) mit seiner irrwitzigen Idee auf seinem Instagram -Kanal. Was als einfacher Jux anfing, entwickelte sich bald zu einem festen Bestandteil seines Contents in den sozialen Medien .

Sein 5-Kilometer-"Lauf" auf seinem eigenen Kühlschrank, bezeichnet Jacob selbst als "härtesten Lauf 2025" und das, obwohl er fünf Kilometer lang eine Rutsche hoch- und heruntergerannt ist! © Fotomontage: Screenshot/instagram.com/notreallywellness

Auf seinem Instagram-Profil lud der 28-Jährige am 29. Oktober ein Video hoch, in dem er fünf Kilometer in seiner Wohnung zurücklegte. Immer und immer wieder zog er Kreise um seinen Couchtisch, bis er schließlich nach 51 Minuten und 36 Sekunden zumindest die imaginäre Ziellinie überquerte.

Sein Ziel war simpel: Er rennt jeden Tag fünf Kilometer um einen zufälligen Gegenstand, bis er 100.000 Follower auf seinem Instagram-Kanal und einen Vertrag mit einer beliebigen Sportmarke unterzeichnet hat, die ihn als Athleten sponsern möchte.

Einen Tag später folgte der nächste Lauf. Dieses Mal zog Jacob seine Runden um ein Fahrrad, welches irgendwo in Atlanta abgestellt wurde. Und so zogen die Tage ins Land, an denen Jacob jeden Tag aufs Neue seine fünf Kilometer zurücklegte. Im Laufe der Zeit rannte er in einem Fahrstuhl, auf seinem Bett, in seiner Dusche, in einer Mülltonne, auf einer Rutsche oder auch auf seinem Küchenschrank. Jedes Mal, wenn seine Follower dachten, dass Jacob keine Ideen mehr hat, um seinen nächsten Versuch noch kurioser zu machen, zaubert der passionierte Läufer eine neue Idee aus dem Hut.

Schließlich, knapp acht Wochen nach dem Start seiner irrwitzigen Challenge, schaffte Jacob das, wovon er so lange geträumt hat. Sein Kanal knackte die 100.000 Follower, woraufhin er sich in einem emotionalen Video bei all denen bedankte, die ihn auf seiner Reise begleitet haben.