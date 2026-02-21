Kein neutrales Angebot: Non-Binäre Person verklagt Friseursalon

Quebec (Kanada) - Eine non-binäre Person erhielt eine Entschädigung, weil sie sich durch einen Friseursalon in Kanada diskriminiert fühlte, der ausschließlich Herren- und Damenhaarschnitte anbot.

Der Friseursalon hat nur weibliche und männliche Haarschnitte angeboten. (Symbolbild) © 123rf/Milkos

Wie CTV News berichtet, war die Erfahrung von Alexe Frédéric Migneault bei der Online-Buchung des Friseursalons so belastend, dass Alexe anschließend anderthalb Jahre arbeitsunfähig war.

"Ich befand mich bereits in einer schweren psychischen Krise, und das hat dazu geführt, dass ich vollständig erwerbsunfähig wurde", behauptet die non-binäre Person, die inzwischen eine Glatze trägt.

Die weder männlich noch weibliche Persönlichkeit mit den Pronomen they/them reichte schließlich Beschwerde bei der Menschenrechtskommission gegen den Friseursalon ein.

Die Mitinhaberin des Salons, Alexis Labrecque, erklärte, dass die Richtlinie nichts mit Ideologie zu tun habe.

Sie betonte, dass das System auf eine minutengenaue Abrechnung zugeschnitten sei, da ein Damenhaarschnitt "in der Regel länger dauert als ein Herrenhaarschnitt".