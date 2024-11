Mutter dreht sich früh am Morgen zu ihrem Sohn um und kann nicht fassen, was sie da sieht

Mutter Jessica erwischte ihren Sohn (3) dabei, wie er sich früh am Morgen am Kühlschrank bedient hatte. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/jessicarfamof4

Auch Jessica Robertson aus North Carolina wurde zu einer unangenehmen Zeit aus dem Schlaf gerissen. Die 30-Jährige wurde durch ihren dreijährigen Sohn Nash geweckt, der zunächst aus dem Schlafzimmer ging und anschließend wieder in das gemeinsame Bett kroch.

Als Mutter Jessica realisierte, was ihr Sohn kurz vor 6 Uhr morgens neben ihr trieb, war sie erst einmal sprachlos: Das Kleinkind war nämlich ganz selbstbewusst zum Kühlschrank gegangen und hatte sich sein Frühstück kurzerhand selbst besorgt.

Dass ein Dreijähriger nicht unbedingt zum gesunden Haferbrei greift, kann man sich wohl denken, aber was Nash sich ausgesucht hatte, ist trotzdem überraschend.

"Es ist 5.50 Uhr am Morgen, und du drehst dich um und siehst, wie dein Kleinkind ein Eis am Stiel isst", schreibt Jessica zu einem Video, was sie an jenem Tag von der Situation machte.