Porno mit ihrem Mann: "Beverly Hills"-Star bereut eine Sache

Los Angeles (USA) - Niemand will sie je gesehen haben, und doch sind sie auch viele Jahre später noch in aller Munde: die Sextapes von Kim Kardashian (44) und Paris Hilton (44). Auch "Beverly Hills 90210"-Star Tori Spelling (51) drehte einst ein solches Filmchen mit ihrem Mann, das beinahe sogar im Netz gelandet wäre. Heute bereut die Schauspielerin, dass es dazu im Endeffekt nicht kam.

Tori Spelling (51) drehte 2010 einen Sex-Film mit ihrem Mann. © IMAGO / MediaPunch

Spelling darf zwar durchaus auf eine erfolgreiche Karriere stolz sein, die ganz großen Erfolge blieben nach "Beverly Hills" allerdings aus. Ein geleaktes Sextape von ihr und ihrem Mann, Schauspieler Dean McDermott (58), hätte dabei durchaus helfen können, glaubt sie heute.

In ihrem "MisSPELLING"-Podcast berichtete sie in dieser Woche davon, wie sie vor 15 Jahren einen privaten Schmuddelfilm mit ihrem Gatten drehte. Am Valentinstag war das Ehepaar damals die gemeinsamen Kinder los und fiel vor laufender Kamera im Hotelzimmer übereinander her, wie Spelling sich erinnerte.

"Das hatten wir vorher noch nie getan, obwohl wir schon Jahre verheiratet waren", so die 51-Jährige, die ihrem Mann 2006 das Jawort gegeben hatte. Angeschaut habe sie sich das aufreizende Video aber nie, beteuerte die Schauspielerin.

Jemand anderes allerdings schon! "Als wir mit unseren Kids nach Hawaii geflogen sind, hat ein Freund von uns auf unser Haus aufgepasst. Wir dachten zumindest, er sei ein Freund. Wir haben ihm vertraut." Doch der vermeintliche Vertraute bekam seine Finger an den selbstgedrehten Porno von Spelling und McDermott.