Vater sucht überall sein Shirt: Kurz darauf lässt sein Baby Lachtränen fließen

Olympia (USA) - Junge Väter und ihre Babys sind oft eine Chaos-Kombination. So auch Ryan und seine Tochter Lucy aus Olympia, Washington. Vergangene Woche bescherte das erst drei Monate alte Kind seinem Vater den ersten Aprilscherz seines Lebens. Mittlerweile können nicht nur Ryan, Lucy und Mama Alex über den Vorfall lachen, sondern auch ein Millionenpublikum auf TikTok .

Ryan hat mit Tochter Lucy ein echtes Schlitzohr erwischt. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/thesingingrealtoralex

In dem kuriosen Video erklärt der Vater mit seinem Säugling auf dem Arm, was passiert ist. Er habe gerade die Wäsche ins Zimmer gebracht, als er bemerkte, dass er nur noch Socken hatte und das Shirt verschwunden war. "Ich dachte, ich verliere den Verstand", so Ryan zu seiner Frau.

Das Problem: Breit lächelnd hält die kleine Lucy das Shirt die ganze Zeit in der Hand. Genau so war der US-Amerikaner mit seinem Baby im Arm durchs Haus gelaufen.

"Du hast das Hemd gestohlen?", fragt die Mutter lachend, während sie die Kamera auf Lucy richtet. Die grinst daraufhin nur noch breiter - ertappt!

Auf TikTok ist der Clip seit vergangener Woche ein Renner. Mehr als drei Millionen Klicks hat er bereits eingeheimst, dazu gut 800.000 Likes.

Gegenüber Newsweek kam Mama Alex diese Woche daher kaum noch aus dem Schwärmen heraus.