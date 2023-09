Ein Rindvieh auf dem Beifahrersitz: Ungleiches Duo wird zum Internet-Hit

Das Video des ungleichen Duos ging viral. © Uncredited/News Channel Nebraska/AP/dpa

So etwas sieht man nicht alle Tage. Auch die Polizei von Norfolk in den USA nicht. Wie News Channel Nebraska berichtete, erhielten die Beamten einen Anruf, in dem es um ein in die Stadt fahrendes Auto ging. Der aufgebrachte Anrufer habe von einer Kuh auf dem Beifahrersitz gesprochen.

Die Polizei nahm sich dem Fall an und führte wenig später eine Verkehrskontrolle durch. Dabei traute der zuständige Beamte seinen Augen kaum: Denn bei der beschriebenen Kuh handelte es sich um einen Watussi-Bullen, also ein ausgewachsenes Rindvieh, das bis zu 700 Kilo auf die Waage bringen kann.

"Der Beamte hat dem Fahrer wegen einiger Verkehrsverstöße einen Strafzettel ausgestellt und ihn darum gebeten, das Tier nach Hause zu bringen", sagte Polizeihauptmann Chad Reiman.

Aber um wen handelte es sich bei dem ungleichen Duo auf der Straße eigentlich?