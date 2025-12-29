Mutter betrachtet Kinderfoto ihrer Uroma: Was sie dann bemerkt, haut sie um
Sydney (Australien) - Dieses Schwarzweißbild verblüfft nicht nur sie. Seit Rachel Petersen aus Sydney ein Foto ihrer Uroma Hilary Sumpton und ihrer eigenen Tochter Nyah auf TikTok gepostet hat, erhält es Millionen Klicks. Grund dafür ist die außergewöhnliche Ähnlichkeit zwischen dem Mädchen und seiner Ururgroßmutter.
In der Fotoshow ist zunächst das alte Kinderfoto von Hilary Sumpton zu sehen, die in ihren Zeiten als Großmutter nur noch "Memar" genannt wurde. Dann folgt ein aktuelles Bild von Nyah, die ihrer Ururoma so ähnlich sieht, dass es viele TikTok-User schwer beeindruckt.
Kein Wunder, dass das Posting seit seiner Veröffentlichung in diesem Monat bereits 1,8 Millionen Klicks gesammelt hat. Fast 300.000 Likes sind seitdem ebenfalls zusammengekommen.
Auf die Ähnlichkeit angesprochen, schreibt Rachel Petersen in einem Unterkommentar: "Das haut mich wirklich um."
Newsweek hakte deshalb jetzt bei der Australierin nach. Diese berichtete dem US-Magazin direkt von einem zweiten kuriosen Detail.
Überraschung zu Ähnlichkeit zwischen Nyah und ihrer Zwillingsschwester Sunny
Demnach hat Nyah eine Zwillingsschwester namens Sunny. Diese soll Nyah allerdings weit weniger ähnlich sehen, als Memar in ihren Kinderjahren.
"Sunny und Nyah sind völlig unterschiedlich. Deshalb war es verrückt zu sehen, wie sehr Nyah meiner Urgroßmutter ähnelt", sagte Petersen gegenüber dem News-Magazin.
Für die zweifache Mutter steht Memar allerdings für weit mehr als die frappierende Ähnlichkeit zu ihrer Tochter. Sie verbindet mit der vor vielen Jahren verstorbenen Frau auch einige ihrer schönsten Kindheitserinnerungen.
"Mittwochs kam Memar zum Abendessen zu uns nach Hause, und wir spielten Domino", erzählte Petersen. "Später zog sie zu meiner Großmutter. Sie zeigte mir immer so gern ihren Schmuck, und ich hatte das große Glück, nach ihrem Tod einige Stücke zu erben", fügte sie stolz hinzu.
