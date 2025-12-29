Mutter betrachtet Kinderfoto ihrer Uroma: Was sie dann bemerkt, haut sie um

Sydney (Australien) - Dieses Schwarzweißbild verblüfft nicht nur sie. Seit Rachel Petersen aus Sydney ein Foto ihrer Uroma Hilary Sumpton und ihrer eigenen Tochter Nyah auf TikTok gepostet hat, erhält es Millionen Klicks. Grund dafür ist die außergewöhnliche Ähnlichkeit zwischen dem Mädchen und seiner Ururgroßmutter.

Urgroßmutter Hilary Sumpton, die liebevoll "Memar" genannt wurde, sah als Kind so aus. © TikTok/Screenshot/racheltuesday_

In der Fotoshow ist zunächst das alte Kinderfoto von Hilary Sumpton zu sehen, die in ihren Zeiten als Großmutter nur noch "Memar" genannt wurde. Dann folgt ein aktuelles Bild von Nyah, die ihrer Ururoma so ähnlich sieht, dass es viele TikTok-User schwer beeindruckt.

Kein Wunder, dass das Posting seit seiner Veröffentlichung in diesem Monat bereits 1,8 Millionen Klicks gesammelt hat. Fast 300.000 Likes sind seitdem ebenfalls zusammengekommen.

Auf die Ähnlichkeit angesprochen, schreibt Rachel Petersen in einem Unterkommentar: "Das haut mich wirklich um."

Newsweek hakte deshalb jetzt bei der Australierin nach. Diese berichtete dem US-Magazin direkt von einem zweiten kuriosen Detail.