Frau ist von Hotelzimmer begeistert, doch dann entdeckt sie einen ungebetenen Gast

USA - Eigentlich war die dreiköpfige Familie aus den USA während ihres Urlaubs mehr als zufrieden mit ihrem Hotelzimmer. Doch als Reena Grover einen genaueren Blick auf die Kamera des Babyphones warf, war die Urlaubsidylle schnell vorbei.

Während Vater und Sohn entspannt im Bett liegen, krabbelt ein sechsbeiniges Insekt über die beiden hinweg. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/brownnmama

In einem Video, welches die US-Amerikanerin auf ihrem TikTok-Account hochgeladen hat, teilt sie mit ihren Followern, welch unerwünschter Gast sich zu ihr und ihrer Familie zu später Stunde ins Zimmer geschlichen hat.

Die kleine Familie hatte es sich bereits gemütlich für die Nacht gemacht. So lagen Reenas Mann und Sohn bereits entspannt im Bett, als plötzlich etwas über ihren Köpfen hinweghuschte.

Auf den Videoaufnahmen entdeckt die junge Mutter später, wie ein Insekt, mutmaßlich eine Kakerlake, mit seinen langen Beinen und Fühlern auf die Kamera zu krabbelte und darin optisch immer größer wurde.

Glücklicherweise haben weder Reenas Mann noch ihr kleiner Sohn von dem uneingeladenen Gast etwas mitbekommen und stattdessen friedlich weitergeschlafen.

Zu dem Video schreibt Reena: "Der Hotelaufenthalt war großartig... Bis die Babykamera einen sechsbeinigen Mitbewohner aufzeichnete, den wir definitiv nicht eingeladen hatten."