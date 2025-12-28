Vor der ganzen Familie: Oma Ann fackelt Torte zum Geburtstag ab

Missouri (USA) - Diese Geburtstagsfeier lief komplett aus dem Ruder! Zum Glück hielten einige Partygäste mit dem Handy auf die skurrile Szene und luden sie später bei Instagram hoch . Zur Belohnung gab es mehr als 50 Millionen Aufrufe.

Oma Ann (l.) wollte ihren Sohn David mit einer selbst gemachten "Baked Alaska"-Torte überraschen. Am Ende brannte das Kunstwerk aus Eis und Baiser lichterloh. © Montage: Screenshots/Instagram/kristinahydee

Familie Hyde hatte sich Ende November am Kaffeetisch versammelt. Der Geburtstag von Papa David sollte gefeiert werden. Mit dabei waren auch seine Frau Ingrid (58), Tochter Kristina (19), ihr Zwillingsbruder Tyler, ein Cousin und Davids Mutter - Oma Ann.

Die hatte wie in jedem Jahr eine "Baked Alaska"-Torte für ihren Sohn gebacken und wollte - gemäß Tradition - das Kunstwerk aus Eis und Baiser nach Übergießen mit einem Schwupp Alkohol feierlich mit einem Feuerzeug entzünden.

Dumm nur, dass Oma Ann ihre Brille nicht aufgesetzt hatte. Sie kippte zu viel über die Torte, der Eistraum ging in Flammen auf. Als Sohn David helfen wollte, stieß er auch noch ungestüm die Hand seiner Mutter an, noch mehr Alkohol ergoss sich über die Torte und schürte das Feuer. Jetzt brannten auch Tischdecke und Besteck lichterloh.

Am Tisch brach Chaos aus, sogar die Katze der Familie machte sich aus dem Staub. "Es herrschte Panik, während wir alle versuchten, herauszufinden, was zu tun ist", erzählte Schwiegertochter Ingrid im Gespräch mit People.