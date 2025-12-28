Vor der ganzen Familie: Oma Ann fackelt Torte zum Geburtstag ab
Missouri (USA) - Diese Geburtstagsfeier lief komplett aus dem Ruder! Zum Glück hielten einige Partygäste mit dem Handy auf die skurrile Szene und luden sie später bei Instagram hoch. Zur Belohnung gab es mehr als 50 Millionen Aufrufe.
Familie Hyde hatte sich Ende November am Kaffeetisch versammelt. Der Geburtstag von Papa David sollte gefeiert werden. Mit dabei waren auch seine Frau Ingrid (58), Tochter Kristina (19), ihr Zwillingsbruder Tyler, ein Cousin und Davids Mutter - Oma Ann.
Die hatte wie in jedem Jahr eine "Baked Alaska"-Torte für ihren Sohn gebacken und wollte - gemäß Tradition - das Kunstwerk aus Eis und Baiser nach Übergießen mit einem Schwupp Alkohol feierlich mit einem Feuerzeug entzünden.
Dumm nur, dass Oma Ann ihre Brille nicht aufgesetzt hatte. Sie kippte zu viel über die Torte, der Eistraum ging in Flammen auf. Als Sohn David helfen wollte, stieß er auch noch ungestüm die Hand seiner Mutter an, noch mehr Alkohol ergoss sich über die Torte und schürte das Feuer. Jetzt brannten auch Tischdecke und Besteck lichterloh.
Am Tisch brach Chaos aus, sogar die Katze der Familie machte sich aus dem Staub. "Es herrschte Panik, während wir alle versuchten, herauszufinden, was zu tun ist", erzählte Schwiegertochter Ingrid im Gespräch mit People.
Familie Hyde löscht den Tortenbrand gemeinsam, Oma Ann verbrennt sich an der Hand
Während Enkelin Kristina, Bruder Tyler und der Cousin ihre Handys zückten, um die wilden Szenen festzuhalten, kümmerte sich der Rest der Familie um die lodernden Flammen.
Während Oma Ann die glorreiche Idee hatte, den brennenden Kuchen auf einem Korbstuhl abzustellen, versuchte Geburtstagskind David, Teller und Besteck vom Tisch zu retten. Seine Frau Ingrid schlug derweil mit einem Ofenhandschuh auf die Flammen ein.
Am Ende zahlte sich das Teamwork aus - der Tortenbrand konnte erstickt werden. Der Schaden hielt sich zum Glück in Grenzen. Am schlimmsten erwischte es wohl Oma Ann - sie zog sich leichte Verbrennungen an der Hand zu.
Ihre "Baked Alaska" war übrigens hinüber. Trotzdem haben laut Ingrid alle "ein oder zwei Bissen" davon gegessen. Oma Ann habe es sich aber nicht nehmen lassen, die Torte einige Wochen nach dem Fiasko erneut zu backen.
